Iranul a prelungit deliberat negocierile pentru a influenţa alegerile din SUA

Iranul a prelungit în mod deliberat negocierile cu SUA pentru a încerca să-l slăbească pe plan politic pe preşedintele Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, au afirmat oficiali iranieni de rang înalt, în condiţiile în care temerile privind reluarea acţiunilor militare americane şi neîncrederea faţă de Washington au sporit reticenţa Teheranului de a încheia rapid un acord pentru a pune capăt războiului, relatează marţi Reuters.

Trei oficiali iranieni de rang înalt şi o sursă din cadrul regimului de la Teheran au declarat sub rezerva anonimatului că Iranul este convins că preşedintele american este pregătit să recurgă la noi atacuri pentru a încerca să deblocheze situaţia în conflictul din Orientul Mijlociu care durează deja de opt luni.

"Iranul se pregăteşte pentru noi atacuri din partea Israelului şi SUA, nu pentru un acord cu Washingtonul menit să pună capăt războiului", a spus unul dintre oficiali.

"Conducerea clericală este hotărâtă să nu-i ofere lui Trump o victorie politică", a spus sursa citată.

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Saeed Leylaz, un analist din Teheran, a afirmat că, prin prelungirea negocierilor, "Iranul influenţează alegerile din SUA fără a întreprinde nicio acţiune ilegală".

Războiul, care a început în februarie odată cu lansarea de atacuri de către SUA şi Israel împotriva Iranului, a contribuit la scăderea cotei de popularitate a lui Trump la un nivel minim istoric. Sondajele arată că americanii, îngrijoraţi de preţurile ridicate la carburanţi, vor penaliza Partidul Republican la alegerile pentru Congres din 3 noiembrie.

Trump a declarat în repetate rânduri că se aşteaptă ca preţul petrolului să scadă după alegeri, însă nu a prezentat un plan detaliat pentru a pune capăt războiului şi pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, o rută esenţială pentru transportul global de petrol, blocată de Iran de la începutul conflictului.

Teheranul refuză să facă concesii care, în opinia sa, i-ar putea aduce avantaje politice lui Trump, astfel că există şanse minime de a se înregistra progrese în negocieri înainte de alegeri, au declarat oficialii citaţi.

Menţinerea unei poziţii undeva între război şi pace pe durata alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA îi permite Iranului să continue să exercite presiuni asupra Washingtonului, reafirmându-şi în acelaşi timp angajamentul faţă de diplomaţie.

Trump a declarat că SUA nu vor mai bombarda Iranul înainte de 3 noiembrie. Cu toate acestea, oficialii iranieni au precizat că Teheranul se aşteaptă ca bombardamentele să fie reluate, mai devreme sau mai târziu.

Alex Vatanka, director al programului pentru Iran din cadrul Middle East Institute din Washington, a afirmat că conducerea iraniană doreşte în mod clar să îi provoace probleme pe plan politic lui Trump.

"Problema fundamentală este că Teheranul consideră că Trump este interesat de o schimbare de regim şi că urmează politica premierului israelian (Benjamin) Netanyahu, care vizează înlăturarea conducerii în Iran", a spus el.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a discutat luni despre Iran cu Netanyahu, au declarat trei oficiali israelieni, în cadrul unei vizite neanunţate în Israel, cu o săptămâna înainte de alegerile parlamentare în care poziţia lui Netanyahu este pusă în pericol.