Șase femei au primit condamnări capitale în legătură cu protestele din ianuarie, potrivit raportorului special al ONU pentru Iran. BBC Persian prezintă cazul surorilor gemene Taraneh și Romina Rahimi, dar și mărturii ale altor deținute. Autoritățile iraniene resping acuzațiile de tortură și susțin că sentințele au fost pronunțate pentru infracțiuni grave.

Taraneh Rahimi, în vârstă de 21 de ani, riscă să fie executată după ce a fost condamnată pentru moharebeh, infracțiune capitală în Iran, al cărei sens este apropiat de ostilitatea față de Dumnezeu. Potrivit vărului său, tânăra merge cu dificultate după ce ar fi fost bătută, iar o rană la cap, rămasă netratată, ar fi provocat o infecție la ureche și probleme de echilibru. Aceeași rudă spune că Taraneh încearcă să-și păstreze speranța, dar că uneori cedează și plânge. În relatarea BBC, vărul ei afirmă că Taraneh și sora sa geamănă, Romina, au fost arestate după ce au participat la protestele antiguvernamentale din ianuarie. Familia nu ar fi aflat timp de mai bine de trei luni unde erau ținute.

Gemenele Rahimi, arestate după manifestații

Potrivit vărului, mama celor două tinere le-a recunoscut cu greu când le-a văzut pentru prima dată în detenție, fețele le-ar fi fost umflate și vinete, iar părul smuls. El susține că Taraneh a semnat o mărturisire după ce anchetatorii au amenințat-o că sora ei va fi violată în fața sa. Familia afirmă că ambele surori au fost torturate și că declarațiile lor au fost obținute prin constrângere.

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BBC a văzut o parte din documentul de condamnare a lui Taraneh. Acesta arată că a fost găsită vinovată de moharebeh, în legătură cu acuzația că ar fi scos o armă albă pentru a pune în pericol viețile oamenilor.

Documentele complete ale procesului nu au fost făcute publice. Romina a fost condamnată la 25 de ani de închisoare pentru o acuzație mai puțin gravă, de sprijinire și complicitate la moharebeh, potrivit raportorului ONU, Mai Sato.

Vărul lor contestă acuzațiile și spune că nu există dovezi că Taraneh ar fi avut o armă. Sato a afirmat că surorile fac parte dintr-un dosar în care zece persoane au fost condamnate la moarte, dar că nu s-ar fi clarificat ce fapte sunt atribuite fiecărui inculpat. Potrivit unor surse citate de BBC, avocații gemenelor au depus o plângere privind presupuse acte de tortură și abuz sexual în timpul interogatoriilor. Ancheta asupra plângerii ar fi fost încredințată unui oficial pe care surorile îl acuză de tortură.

Alte deținute spun că au fost bătute sau constrânse

Materialul BBC prezintă și apelurile altor femei condamnate la moarte. Mahboubeh Shabani, despre care organizațiile pentru drepturile omului spun că are 33 de ani și este ingineră civilă, ar fi fost condamnată în septembrie în baza unei acuzații de spionaj. Grupurile afirmă că a fost arestată după ce ar fi transportat protestatari răniți.

Într-un mesaj audio din închisoarea din Mashhad, Shabani a descris starea psihică precară a deținuților, mai ales a celor ale căror sentințe au fost confirmate. Tot în Mashhad se află Najmeh Amini, despre care organizațiile spun că are 23 de ani și a fost condamnată la moarte pentru blasfemie, după o postare pe rețelele sociale.

O altă femeie, Mojdeh Hashemi Bazargani, în vârstă de 27 de ani potrivit grupurilor pentru drepturile omului, riscă execuția pentru acuzații care includ spionaj și moharebeh. Ea ar fi fost arestată în aprilie, în timpul războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Organizația iraniană Tavaana a făcut publică o înregistrare audio despre care afirmă că este o convorbire telefonică din închisoare. Femeia din înregistrare spune că a fost bătută și obligată să semneze o mărturisire.

Amnesty International consideră acuzațiile din aceste dosare și din cazul gemenelor drept motivate politic. Organizația a documentat, în alte cazuri legate de protestele din Iran, procese despre care afirmă că au fost profund inechitabile și bazate pe mărturisiri obținute prin tortură.

Cifre diferite privind victimele și execuțiile

Protestele au început la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul nemulțumirilor economice, și s-au extins în ianuarie. Au devenit cele mai ample manifestații împotriva conducerii clericale de la Revoluția Islamică din 1979, potrivit relatării BBC.

Human Rights Activists News Agency, organizație cu sediul în Statele Unite, spune că a identificat peste 7.000 de persoane ucise în reprimarea care a urmat, majoritatea protestatari, și estimează că bilanțul real ar putea fi mai mare. Guvernul iranian atribuie teroriștilor și răzvrătiților responsabilitatea pentru violențe și a anunțat un total de 3.117 morți, printre care și membri ai forțelor de securitate. Aceste cifre diferă puternic, iar bilanțul nu poate fi verificat independent în totalitate.

Mai Sato spune că cel puțin 39 de persoane au fost deja executate în legătură cu protestele din ianuarie și că a identificat șase femei condamnate la moarte în dosare legate de manifestații. Ea a mai identificat trei femei condamnate în acest an în alte dosare, cu acuzații de blasfemie și spionaj. În trei dintre cazurile legate de proteste, sentințele capitale au fost anulate, însă două dosare au fost trimise la rejudecare. Sato avertizează că unele condamnări anulate ar putea fi reimpuse după ce atenția publică scade.

Raportorul ONU vede această evoluție ca pe o extindere a represiunii. Ea leagă schimbarea și de protestele din 2022, declanșate după moartea lui Mahsa Amini în custodia poliției, când femeile au fost în prima linie a contestării politicilor statului. Avocatul iranian pentru drepturile omului Musa Barzin afirmă că vârsta și genul par să aibă tot mai puțină greutate în stabilirea severității pedepselor.

Teheranul respinge acuzațiile

Ambasada Iranului la Londra a respins categoric acuzațiile de tortură și abuz în dosarele menționate de BBC. Reprezentanții iranieni au spus că mărturiile obținute sub constrângere nu au valoare juridică și au contestat ideea că pedeapsa cu moartea ar fi fost aplicată exclusiv pentru participarea la proteste.

Potrivit ambasadei, sentințele legate de revolta din ianuarie 2026 au vizat fapte precum omorul intenționat sau moharebeh, descrisă de autorități ca folosirea armelor pentru a amenința ori distruge vieți și bunuri. Ambasada a mai afirmat că procedurile judiciare se desfășoară în conformitate cu legea iraniană și nu a comentat separat fiecare caz.

Organizațiile pentru drepturile omului spun că Iranul execută mai multe persoane pe cap de locuitor decât orice altă țară. Organizația HRANA a înregistrat 2.003 execuții în perioada de un an până în octombrie 2026, dintre care 47 de femei, majoritatea au fost pentru infracțiuni precum omorul și traficul de droguri. Cifrele privind execuțiile politice și cele privind totalul execuțiilor se referă la categorii diferite și provin de la organizații care monitorizează situația din afara Iranului.

Familia gemenelor Rahimi încearcă să le susțină de la distanță. Potrivit vărului lor, Romina cere rudelor să-i pună muzică la telefon, iar Taraneh vorbește despre visul de a avea într-o zi un centru de creștere a cailor. Promisiunea familiei că o va ajuta să-și împlinească acest vis este, spune el, una dintre modalitățile prin care încearcă să-i păstreze speranța.