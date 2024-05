UPDATE: "Am discutat despre parteneriatul strategic, cum îl putem aprofunda. I-am mulţumit lui Biden pentru contribuţia substanţială a SUA pentru asigurarea securităţii României şi întregului flanc estic. Prezenta trupelor americane reprezintă un factor de siguranţă şi stabilitate nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune. Tema securităţii nu e doar una stric militară, de asta depinde siguranţă cetăţenilor noştri şi principiile democratice pe care sunt fondate societăţile noastre. Am abordat şi problema admiterii României în programul Visa Waiver. Obiectivul nostru e să îndeplinim toate condiţiile pentru includerea în acest program şi suntem încrezători că acest lucru se va întâmpla în viitorul nu foarte îndepărtat. Am discutat şi despre obiectivele Summit-ului NATO de la Washington. România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar. Prioritatea comună UE şi SUA este de a nu permite Rusiei să câştige acest război în Ucraina. România dispune de sisteme Patriot. Am fost întrebaţi şi noi. Şi preşedintele Biden m-a întrebat această chestiune şi am spus că suntem deschişi. Rămâne să discutăm acasă în CSAT. Să vedem ce putem primi în schimb pentru că ar fi inacceptabil să rămânem fără apărare anti-aeriană", a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele României a confirmat şi că a discutat cu preşedintele Joe Biden despre candidatura sa la şefia NATO. "Am decis să continuăm dialogul", a declarat Klaus Iohannis.

UPDATE: "Vedem trupele române şi trupele americane servind umăr la umăr în NATO, inclusiv în România. Cred că avem aproape 1.800 de soldaţi acolo, vă mulţumim pentru asta. Vreau să vă mulţumesc, domnule preşedinte pentru leadershipul dumneavoastră. Ajutorul vostru pentru Ucraina este unul real, aţi permis refugiaţilor să vină în ţara voastră, aţi oferit asistenţă de securitate pentru Ucraina (n.red. ajutor militar). Nu cred că există un alt partener din NATO care să aibă o legatură mai strânsă cu Alianţa decât România şi SUA. Ceea ce vom face în continuare va fi semnificativ nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume", a declarat Joe Biden.

UPDATE: "Avem multe subiecte de discutat. Un subiect ar fi, spre exemplu, vizele Waiver. Lucrăm împreună pentru asta şi sper că în curând vom vedea şi rezultate De departe cel mai important subiect este, din păcate, războiul din Ucraina şi cum putem instala pacea. România a încercat cât a putut şi cred că a şi reuşit cu anumite rezultate să ajute Ucraina. Dar trebuie să rămânem uniţi şi să găsim soluţii şi modalităţi pentru ca Rusia să nu câştige războiul din Ucraina", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului român efectuează o vizită de lucru la Washington, unde, în cursul zilei de miercuri, va primi Distinguished International Leadership Award pentru anul 2024, în cadrul galei Atlantic Council Distinguished Leadership Awards.

Temele principale de discuţie

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cei doi şefi de stat vor discuta teme prioritare ale agendei internaţionale şi bilaterale, un loc aparte având schimbul de opinii privind situaţia din Ucraina şi din bazinul Mării Negre, precum şi întărirea securităţii în spaţiul euroatlantic.

Vizita preşedintelui Iohannis în SUA reprezintă un bun prilej pentru reafirmarea rolului României ca furnizor de securitate şi actor activ în gestionarea crizelor internaţionale şi respectat de către partenerii Alianţei Nord-Atlantice, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Din delegaţia oficială care îl însoţeşte pe Klaus Iohannis la Washington fac parte ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne.

