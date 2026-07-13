Două luni de blocaj politic
Consultări decisive astăzi la Palatul Cotroceni, după mai bine de două luni de criză politică. De la ora 9:00, preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește cu liderii fostei coaliţii de guvernare. Potrivit surselor politice, sunt luate în calcul mai multe scenarii: un guvern tehnocrat, unul mixt, format din tehnocrați și miniștri politici, sau o formulă de rotație la guvernare. Un guvern tehnocrat sau mixt ar putea fi condus de Alexandru Nazare, însă ar avea un mandat limitat, până la stabilizarea situației politice. Dacă în urma consultărilor se va ajunge la un acord politic, președintele ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, noul Guvern ar putea solicita votul de învestitură în sesiunea extraordinară a Parlamentului programată la finalul acestei luni.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le transmite, duminică, liberalilor că de şapte ani sunt la guvernare fără să fi câştigat alegerile şi au avut patru premieri. ”Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”, le transmite Grindeanu liberalilor, înainte de întâlnirea de luni de la Cotroceni, unde ar trebui să se găsească o soluţie la criza politică.
"Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD. Asta în timp ce se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutaţi pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Şi 70 de firme care dau zilnic faliment", a scris, duminică, pe Facebook, Sorin Grindeanu.
Preşedintele PSD afirmă că "propaganda obraznică şi armata digitală duduie însă de reforme": "Ultima dintre ele - 15 mii de posturi de bugetari rase din Educaţie. Din EDUCAŢIE! Aplauze". Potrivit lui Grindeanu, în tot acest timp, "miniştrii demişi - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înfiinţate tot de ei".
Ministrul interimar al Apărării şi al Transporturilor Radu Miruţă a declarat, înainte de consultările de la Cotroceni, că România are nevoie de un guvern, iar USR este partidul care a venit cu o soluţie de deblocare a crizei politice, în timp ce PSD complică lucrurile.
"România are nevoie de un guvern. Preşedintele a spus foarte clar că nu-şi doreşte ca din acel guvern să facă parte AUR. Şi atunci ecuaţia are doar patru variabile: PSD, PNL, UDMR şi USR. Noi, de la începutul acestei agitaţii pe care a generat-o PSD cu AUR, am spus: oameni buni, dacă votaţi picarea guvernului braţ la braţ cu AUR, nu vă mai bazaţi pe noi. Nu e ca şi cum vă facem o surpriză astăzi. USR a fost constant pe aceeaşi decizie de la început", a declarat Radu Miruţă, duminică seară, la Euronews.
Administraţia Prezidenţială a anunţat oficial că întâlnirea este programată pentru luni, de la ora 09.00. Au fost invitaţi la discuţii preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi liderul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Varujan Pambuccian.