Grindeanu, atac la adresa liberalilor înaintea consultărilor

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, le transmite, duminică, liberalilor că de şapte ani sunt la guvernare fără să fi câştigat alegerile şi au avut patru premieri. ”Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”, le transmite Grindeanu liberalilor, înainte de întâlnirea de luni de la Cotroceni, unde ar trebui să se găsească o soluţie la criza politică.

"Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD. Asta în timp ce se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutaţi pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Şi 70 de firme care dau zilnic faliment", a scris, duminică, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD afirmă că "propaganda obraznică şi armata digitală duduie însă de reforme": "Ultima dintre ele - 15 mii de posturi de bugetari rase din Educaţie. Din EDUCAŢIE! Aplauze". Potrivit lui Grindeanu, în tot acest timp, "miniştrii demişi - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înfiinţate tot de ei".