Pasionații de istorie şi-au dat întâlnire în weekend la Festivalul Celtic Transilvania, din Bistriţa-Năsăud. De la cei mari până la cei mai mici şi curioşi, toţi au dat timpul înapoi şi au ajuns la luptele de gladiatori, la atelierele de meşteşuguri şi, bineînţeles, la dansurile celtice.

Aşa s-a retrăit istoria în inima Transilvaniei. Zeci de oameni au ajuns în oraşul Beclean special pentru festivalul Celtic şi nu au plecat dezamăgiţi.

"Avem atelierul de oase, coarne şi tot ceea ce oferea natura pentru strămoşii noştri. De exemplu, avem un corn foarte lung care poate constitui inclusiv o armă", spune o persoană.

"Ceea ce am încercat noi şi ne străduim de 9 ani de zile, este să aducem personaje, caractere şi poveşti inedite, care se leagă şi de istoria locului. Noi suntem undeva în jurul anului, să spunem, 100 Î. Hr", explică Radu Sângeorzanu, organizator.

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Meşterii care duc mai departe tradițiile celtice nu au dus lipsă de ucenici

"Mi s-a părut ceva nou, ceva mai fain. Mi-a plăcut foarte mult şi am fost şi anul trecut. Am venit pentru că eu am ţinut cu ambele echipe", explică un participant.

"Este o abordare interesantă pentru noi, obişnuiţi cu dansurile noastre tradiţionale, dar a fost o experienţă plăcută", povestește alt participant.

Cei mai curioşi au făcut cunoştinţă și cu strămoșii roboților industriali de astăzi

"Aici avem un strung antic, o replică după un strung, cum ar fi fost strungul acum 2.000 de ani. Inclusiv la celţi, inclusiv la germani, cam toată lumea folosea tipul aceste de unelte", explică un pasionat.

"Am ajuns învingător prin muncă, multe lupte şi antrenamente, iar pasiunea pentru reconstituirea istorică, pot să spun că, o am de când eram mic, mai ales de gladiatori", povestește alt pasionat.

Festivalul Celtic Transilvania are loc în fiecare an, în luna iulie.