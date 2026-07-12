Încep anchetele după tragedia din Bucegi, în care Antonia, o alpinistă de 36 de ani şi medic stomatolog din București, a murit, iar alți trei bărbați au fost răniți grav după ce au căzut în gol 15 metri. Procurorii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle cum s-a produs accidentul. Una dintre ipoteze este că alpiniștii, deşi cu experienţă, s-ar fi asigurat greșit. Salvatorii vorbesc însă despre cea mai complexă misiune de salvare din ultimii ani. Doi dintre bărbații supraviețuitori au fost aduși de urgență cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Capitală.

Cei doi alpinişti răniţi în accidentul din Buşteni şi care au ajuns la Spitalul Floreasca din Bucureşti sunt stabili şi se află sub supravegherea medicilor. Ei au fost transportaţi, sâmbătă, la Bucureşti cu elicopterul Black Hawk, aterizând pe Stadionul Dinamo.

A treia victimă a fost transportată la Spitalul Judeţean Braşov. Cei trei răniţi sunt bărbaţi, cu vârste cuprinse între 27 şi 51 de ani.

În grup se mai afla şi Antonia, o femeie de 36 de ani, care a decedat la locul accidentului.

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A murit pe munte

A fost mobilizare impresionantă de forţe în Bucegi, în cea mai mare operaţiune de salvare din munţi din ultimii ani. Patru alpinişti, o femeie şi trei bărbati, au căzut în gol 10 metri, între stânci, după ce coarda de căţărare s-a rupt. Oamenii au sunat disperaţi la 112. Au fost trimise patru elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk de la Bucureşti şi mai mulţi medici, iar spitalale au fost pregătite să se aştepte la ce e mai rău. După o misiune exterm de dificilă, Antonia a fost scoasă moartă dintre stânci, iar bărbaţii au ajuns la spital, cu multiple trumatisme.

După cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani, Elicopterul Black Hawk a aterizat pe Stadionul Dinamo, aseară, în jur de ora 20, cu doi dintre bărbaţii răniţi. O unitate de terapie intensivă mobilă i-a transportat până la Spitalul Floreasca cu multiple contuzii şi o luxaţii. Cel de-al treilea bărbat a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov.

Din păcate, femeia nu a supravieţuit. Aceasta a fost extrasă de elicopterul SMURD Mureş, iar în urma evaluării medicale, medicii au delcarat decesul.

Momentele din Munţii Bucegi au fost dramatice. Salvatorii au coborât din elicoptere spre alpiniştii blocaţi. Rând pe rând, oamenii au fost salvaţi din aer. Femeia şi cei trei bărbaţi au căzut în timp ce făceau alpinism în Valea Alba. În jurul orei 15, coarda care îi susţinea s-a rupt, iar ei au căzut 10 metri în gol. S-au prăbuşit pe stâncile ascuţite ale versanţilor. Răniţi, au găsit putere să sune la 112.

"Deşi iniţial toate cele patru persoane erau conştiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat", au declarat medicii.

"Zona despre care vorbim este una greu accesibilă, atât pentru echipele Salvamont, cât şi pentru echipele medicale. Operaţiunea a fost contracronometru, niciun timp nu a fost pierdut", a declarat Bogdan Toma, purtător de cuvânt DSU.

"S-a lucrat împreună pe partea de aviaţie cu Salvamontul, cu partea medicală, şi pentru asta a durat mult", a declarat Raed Arafat, şeful DSU,

"Patru persoane însoţite de un instructor făceau escaladă în Valea Albă. S-a rupt o coardă, deci a fost un accident, o eroare în acest sens", a declarat Dan Nicodim, prefect Prahova.

Salvatorii au primit spirijin din mai multe judeţe.

În ajutor au fost trimise elicoptere din Braşov, Târgu Mureş, Caransebeş, dar şi o aeronavă Black Hawk din Bucureşti, cu un echipaj de aici, de la Spitalul Floreasca. Mai multe echipaje medicale - doctori, asisteste, unităţi de terapie intesivă, au ajuns în munţi pentru a interveni la una dintre cele mai complexe operaţiuni din ultimii ani.

Albișoara Brânei, numită și Albișoara Brâului, este un traseu de alpinism clasic din Masivul Bucegi, pe care se aventurează doar cei profesionişti.