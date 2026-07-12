Pilotul român de curse moto Adrian Rus - Sinner a murit sâmbătă pe circuitul de la Brno, din Cehia. Acesta a făcut accident cu un alt pilot austriac. Din nefericire, amândoi au decedat.

Adrian Rus - Sinner, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de curse moto din România, a murit sâmbătă în timpul unei curse desfășurate în Cehia. Rus a făcut accident chiar la startul curse. În incident a murit și un pilot de origine austriacă.

"Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno. Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi. În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner", a transmsi Federația Română de Motociclism.

Cine a fost Adrian Rus - Sinner

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Pilot de curse, vlogger de motociclism și muzician român, el a decedat tragic pe 11 iulie 2026, în urma unui grav accident suferit pe circuitul de la Brno, Cehia, în timpul etapei a treia din cadrul competiției Alpe Adria International Motorcycle Championship.

Adrian Rus a fost o personalitate polivalentă și extrem de respectată în mediul underground din România, remarcându-se simultan ca pilot de curse moto, vlogger de succes în comunitatea motocicliștilor și muzician talentat de heavy metal. El a reușit să îmbine perfect adrenalina de pe pistă cu pasiunea pentru artă și tehnologie.

Sub pseudonimul "Sinner", a strâns o comunitate unită în jurul său. Prin clipurile sale, promova pasiunea pentru motociclete, dar punea un mare accent și pe tehnica de pilotaj corectă.

A fost unul dintre pilonii trupei bucureștene de heavy metal 9.7 Richter, formație activă în peisajul autohton.

Cei din comunitate îl descriu ca pe un om dedicat, extrem de tehnic și perfecționist.

Competiția de la Brno a fost suspendată

Organizatorii au decis, în urma tragicului accident să anuleze întregul program competițional rămas din acest weekend.

În mesaj, Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.

Federația Română de Motociclism precizează în final că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment.