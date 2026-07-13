Dacă unii respiră ușurați, alții abia acum au emoții. De azi, încep înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii trebuie să aibă mare grijă, pentru că orice greșeală pe foaie poate însemna o repartizare nedorită.

Repartizarea se face în funcție de opțiunile înscrise în fișă și, din acest motiv, e foarte important ca pe fișă să se regăsească cât mai multe opțiuni, astfel încât candidații să nu rămână pe dinafară.

Trebuie spus că, în acest an, 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut acest examen și doar 79% au obținut o notă de trecere, o notă peste 5.

Mediile sunt în scădere și, din acest motiv, majoritatea profesorilor spun că va fi pragul de admitere mai mic cu un procent între 10 și chiar 20%.