Exclusiv Observator. Luca Niculescu: Dorinţa este de a nu creşte taxe în 2027

Omul Franţei sau omul SUA?

Luca Niculescu, premierul desemnat, a fost întrebat dacă este mai apropiat de Statele Unite sau dacă este "omul Franței". Acesta a subliniat că prioritatea sa este România și că țara trebuie să mențină relații solide atât cu partenerul strategic american, cât și cu partenerii europeni.

"Sunt patriot. Sunt român. Eu voi face acest Guvern pentru România", a declarat Luca Niculescu, care a descris Statele Unite drept principalul aliat strategic al țării noastre.

"România trebuie să aibă relații foarte bune cu SUA. Este partenerul nostru strategic, principalul aliat strategic pe care îl avem.", a mai adăugat Luca Niculescu despre relaţia cu SUA.

În ceea ce privește Franța, premierul desemnat a evidențiat relația istorică și apropiată dintre cele două state, precizând însă că România trebuie să își consolideze legăturile cu toate țările europene.

"Franța este partenerul nostru istoric, avem o relație excepțională și veche cu Franța, însă nu e numai Franța în Europa. Suntem mulți în Europa și trebuie să avem o relație bună cu toți", a afirmat acesta.

Luca Niculescu a vorbit și despre prioritățile sale în funcție, spunând că își dorește să iasă cât mai mult din biroul de la Palatul Victoria, să viziteze satele și comunele din România și să discute direct cu oamenii.

Totodată, acesta și-a propus să dezvolte o agendă externă diversificată, în coordonare cu președintele României, pentru a atrage investiții în țară.