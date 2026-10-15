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Exclusiv Observator. Luca Niculescu: Dorinţa este de a nu creşte taxe în 2027

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost invitatul Alessandrei Stoicescu la Obervator 19. Acesta a declarat în exclusivitate că intenția viitorului Guvern este să nu majoreze taxele și impozitele în 2027, însă a evitat să ofere o garanție în acest sens înainte de clarificarea situației bugetare. Niculescu a anunțat că, după instalarea Executivului, trebuie făcută de urgență rectificarea bugetară și apoi adoptat cât mai repede bugetul pentru anul viitor, avertizând că, în caz contrar, spitalele, serviciile de ambulanță și primăriile riscă să se confrunte cu probleme. Premierul desemnat a fost întrebat şi dacă va lua în calcul acordarea unor ajutoare pentru Dacia, după ce compania a decis să mute producția mai multor modele de mașini în afara României. El a răspuns că „Dacia va fi printre priorități”.

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Editor Alessandra Stoicescu
Publicat la 15.10.2026, 19:11 | Modificat la 15.10.2026, 20:19
Cuprins
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15.10.2026, 19:31

Niculescu: Disponibilitatea către dialog nu exclude fermitatea

Întrebat cum va reuşi să îşi păstreze calmul cu un guvern cu nume grele, Niculescu a recunoscut: "Disponibilitatea către dialog nu exclude fermitatea, ştiu să spun stop, ştiu să spun punct şi poţi să ai dialoguri deschise, dar cu fermitate". 

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15.10.2026, 19:27

Cum va rezolva criza de la Dacia

Luca Niculescu a vorbit despre cum va rezolva criza de la Dacia. 

"Iau în calcul dialogul, Dacia va fi printre priorităţi, Dacia este printre principalii contributori la PIB a României, cred că 2 sau 3% dacă nu mă înşală memoria, reprezintă o bună parte din exporturi, România nu îşi poate permite să piardă o întrprindere cum este Dacia", a declarat premierul desemnat.

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15.10.2026, 19:24

Omul Franţei sau omul SUA?

Luca Niculescu, premierul desemnat, a fost întrebat dacă este mai apropiat de Statele Unite sau dacă este "omul Franței". Acesta a subliniat că prioritatea sa este România și că țara trebuie să mențină relații solide atât cu partenerul strategic american, cât și cu partenerii europeni.

"Sunt patriot. Sunt român. Eu voi face acest Guvern pentru România", a declarat Luca Niculescu, care a descris Statele Unite drept principalul aliat strategic al țării noastre.

"România trebuie să aibă relații foarte bune cu SUA. Este partenerul nostru strategic, principalul aliat strategic pe care îl avem.", a mai adăugat Luca Niculescu despre relaţia cu SUA. 

În ceea ce privește Franța, premierul desemnat a evidențiat relația istorică și apropiată dintre cele două state, precizând însă că România trebuie să își consolideze legăturile cu toate țările europene.

"Franța este partenerul nostru istoric, avem o relație excepțională și veche cu Franța, însă nu e numai Franța în Europa. Suntem mulți în Europa și trebuie să avem o relație bună cu toți", a afirmat acesta.

Luca Niculescu a vorbit și despre prioritățile sale în funcție, spunând că își dorește să iasă cât mai mult din biroul de la Palatul Victoria, să viziteze satele și comunele din România și să discute direct cu oamenii.

Totodată, acesta și-a propus să dezvolte o agendă externă diversificată, în coordonare cu președintele României, pentru a atrage investiții în țară.

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15.10.2026, 19:23

Un guvern de dreapta sau de stânga? Niculescu: Va fi un guvern pentru această ţară

Întrebat dacă Guvernul Luca Niculescu va fi un guvern mai degrabă de dreapta, un premier de stânga, de centru stânga, de centru dreapta şi unde se plasează din acest punct de vedere, premierul desemnat a declarat: "Acum o să spun ceva, dar e ceva în care cred că va fi un guvern pentru România. Adică acolo sunt mulți oameni de stânga, din Partidul Social Democrat. Sunt independenții, despre care poate vorbim, pentru că și ei sunt foarte buni, sunt excelenți în domeniile în care activează. Iar noi avem câteva lucruri foarte urgente de făcut. Unele sunt de dreapta, altele de stânga, dar, cum ziceam, va fi un guvern pentru această țară"

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15.10.2026, 19:22

Niculescu: Alexandru Nazare este un ministru competent

Alexandru Nazare este un ministru competent. Am avut timp să văd cifre de la el, de la BNR. Ştiu la ce să mă aştept, sper să fie şi surprize plăcute. 

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15.10.2026, 19:19

Luca Niculescu: Nu promit miracole

Luca Niculescu a fost întrebat pe cine se bazează din cadrul celelalte partide care au promis că vor acorda votul de învestire şi dacă crede că va exista o înelegere, astfel încât în următoarele şase luni să nu existe o nouă moţiune de cenzură. 

„Eu sper că în următoarele șase luni să nu existe așa ceva și mă bazez pe înțelegerile pe care le vom face cu câteva partide, mai ales în ceea ce privește ținta de deficit pe care România trebuie să o respecte”, a spus premierul desemnat, Luca Niculescu. 

El a menţionat că „cheltuielile pe care le vom face nu vor fi excesive, nu vor depăși această țintă despre care vorbeam. În același timp, e nevoie de grijă pentru oameni. Trebuie ca oamenii să simtă că viața lor se îmbunătățește”.

“Cum ziceam și în discursul când m-a nominalizat unul președinte, nu promit miracole, nu se pot face miracole. Uitați-vă la cum arată și situația internațională. Dar, promit că facem tot ce ține de noi pentru a fi mai bine.

Vor fi indexate pensiile de anul viitor, după 2 ani în care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta este deja un lucru pozitiv de care vor beneficia mulți români”, a mai spus Luca Niculescu.

Despre salariul minim pe economie, Luca Niculescu a spus că există o discuție și despre el și „este foarte posibil să existe și aici veşti bune”.

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15.10.2026, 19:16

Despre miliardul de euro pe care Guvernul va trebui să îl plătească magistraţilor

În cadrul interviului de la Observator 19, Luca Niculescu a fost întrebat cum intenționează să gestioneze situația, în condițiile în care purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan a transmis că actualul Guvern nu poate face nimic în această privință.

Premierul desemnat a recunoscut că plata drepturilor salariale ale magistraților reprezintă o povară suplimentară pentru bugetul de stat. Acesta a precizat că una dintre primele măsuri pe care intenționează să le ia va fi organizarea unor discuții cu toate părțile implicate.

"Nu vă ascund că aceasta pune o presiune suplimentară pe buget. Unul dintre primele lucruri pe care le voi face este să îi invit pe toți cei care sunt parte a acestei decizii la un dialog, să vedem ce soluții putem găsi", a declarat Luca Niculescu.

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15.10.2026, 19:12

Ce măsuri vor fi luate pentru sprijinirea mediului de afaceri

Luca Niculescu a fost întrebat, de asemenea, şi ce măsuri va lua pentru sprijinirea mediului de afaceri.

"Există un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, care a început deja să funcționeze, dar va funcționa și în anii următori, cu sprijin pentru întreprinderile românești, cu sprijin pentru IMM-uri. Există o măsură foarte importantă pentru mediul de afaceri care este convenită de toate partidele: desființarea impozitului minim pentru cifra de afaceri. Acest impozit a condus la reducerea investițiilor străine în România. Știm câtă nevoie este de ele, investițiile creează locuri de muncă, fără ele nu ai locuri de muncă, ai șomaj"

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15.10.2026, 19:10

Luca Niculescu: Dorinţa este de a nu creşte taxe în 2027

"Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027."

Întrebat dacă poate face această promisiune, Luca Niculescu a răspuns că până nu știm cum încheiem acest an și până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, evită să facă promisiuni.

"Trebuie să încheiem cât mai repede legea bugetului, după ce vom fi terminat în urgență rectificarea bugetară. Fără rectificare bugetară, spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanțele riscă să aibă probleme mari, primăriile să funcționeze și mai prost. Probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm, de aceea e nevoie de un guvern acum".

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15.10.2026, 19:09

Luca Niculescu: Oamenii vor un guvern

Întrebat dacă o să se poată impune în fața a 11 miniştrii PSD, fără un partid în spate, şi dacă va fi constrâns cu "ne luăm mâna de pe acest guvern", premierul desemnat a completat: "Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem această criză politică și nu să o încheiem ca să avem un armisticiu de două, trei săptămâni sau de două luni. Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă. Vorbeam cu un amic foarte bun care este acum la Sfânta Parascheva și care îmi spunea toți cei care sunt aici vor ca această criză să se încheie, vor ca sentimentul de neașezare, cum spun ei, să se încheie. Deci, dacă vorbiți, dumneavoastră o faceți, vorbiți cu oamenii, vedeți că ei asta vor, vor să existe o înțelegere între partide pentru a da un guvern care să funcționeze".

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15.10.2026, 19:07

Dacă va trece de votul Parlementului

Premierul desemnat a vorbit şi despre şansele de a trece de votul din Parlament.

"Sunt optimist. Optimist reținut, optimist bazându-vă pe câte voturi în acest moment, dacă ar fi să facem împreună o socoteală? Am văzut decizia de aseară a Partidului Social-Democrat, vreau să le mulțumesc pentru că au decis să se alăture acestei guvernări, deci este deja un semnal important. Am văzut și deciziile pe care le anunță Partidul Național Liberal și UDMR și precum și grupul minorităților, care a fost primul care și-a anunțat susținerea și grupul minorităților naționale și vreau să le mulțumesc. În ceea ce privește PNL-ul și UDMR-ul, nu vor intra la guvernare, dar au anunțat că vor vota acest guvern, pentru că este momentul să ieșim din această criză politică despre care vorbim. Eu am spus că aveam toate variantele pe masă, un guvern politic, un guvern politic care să fie mixt, așa cum probabil că va fi acesta politicieni și independenți, sau un guvern tehnocrat.
Sigur că mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide, să fim mai mulți în această guvernare, dar înțeleg deosebirele dintre ele, diferențele dintre ele, tensiunile dintre ele, și prioritatea era să fac un guvern pentru România, un guvern care să funcționeze cu puteri depline după atâtea luni în care am avut interimat", a declarat Luca Niculescu.

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15.10.2026, 18:54

Cum a acceptat Luca Niculescu propunerea de a fi premier

Luca Niculescu a declarat la Observator 19 cum a acceptat propunerea lui Nicuşor Dan. 

"Am avut mai multe discuții cu domnul președinte Nicușor Dan. Este o mare onoare să ți se propună să fii prim-ministru unei țări. Este o mare, ca România, este o mare responsabilitate în același timp, pentru că, după cum știți foarte bine și o exprimați de multe ori la Antena 1, trecem printr-o criză multiplă, o criză politică de 5 luni și ceva, de 160 de zile, o criză economică pe care o simt toți românii, o criză socială, o mai vedem din când în când în stradă și chiar dacă știu că nu va fi simplu, sunt convins că nu va fi simplu, mi-am asumat această responsabilitate alături de echipa cu care voi veni în fața Parlamentului și cu care, într-adevăr, sper să obținem voturile parlamentarilor. Le-ați întrebat pe președinte de ce s-a gândit la dumneavoastră? L-am întrebat. Dacă ați avut mai multe întâlniri, așa cum spuneați, așa a fost una la care să spuneți imediat, da, îmi doresc. L-am întrebat, nu o să dezăluie acum toate detaliile discuției cu domnul președinte, cred că a făcut-o pentru că deja lucrasem împreună pentru proiectul principal al României, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care va aduce mai multă bunăstare în România, pentru că pentru acest obiectiv lucrasem cu toate instituțiile din România și discutasem cu toate partidele politice din România, pentru că era nevoie de un sprijin politic important, la fel ca cel pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, ca să intrăm în OCDE, unde suntem foarte, foarte aproape. Deci, cred că acestea au fost argumentele care au făcut ca domnul președinte să se gândească la mine, poate și disponibilitatea pentru dialog pe care o am, dar când îl intervievați pe domnul președinte, puteți să-l întrebați direct pe domnia sa".

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Alessandra Stoicescu
Alessandra Stoicescu
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