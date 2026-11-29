Whitney Ainscough, în vârstă de 33 de ani, se așteaptă să încaseze 156 de euro de la membrii familiei sale pentru masa de Crăciun, deși pregătirea acesteia o costă doar 48 de euro.

O mamă le cere membrilor familiei sale câte 30 de euro pentru masa de Crăciun și chiar și-a cumpărat un aparat pentru plata cu cardul, pentru a se asigura că nimeni nu scapă fără să achite nota.

Anul trecut, Whitney Ainscough, în vârstă de 33 de ani, le-a cerut adulților câte 24 de euro, iar copiilor câte 12 euro. Anul acesta, femeia a mărit ambele tarife cu 6 euro, potrivit Mirror.

Cum va rămâne cu un profit de 108 de euro

Influencerița din Rotherham se așteaptă să încaseze în total 156 de euro, deși estimează că pregătirea mesei o va costa doar 48 de euro. Astfel, va rămâne cu un profit de 108 de euro.

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Whitney a început să le ceară bani rudelor pentru mâncarea pe care o gătea după ce a renunțat la locul de muncă într-o farmacie și a început să primească ajutor social. La acea vreme, nu își permitea să gătească pentru familia sa atât de des pe cât ar fi vrut.

De Crăciun, femeia intenționează să pregătească doi pui în locul curcanului tradițional, deoarece susține că "nimeni nu își dă seama de diferență". Preparatele vor fi servite alături de legume, pe care le va cumpăra atunci când vor fi la reducere.

Whitney spune că membrii familiei sale consideră prețul "corect" și că nu au nicio problemă să plătească.

"Cu siguranță câștig bani în ziua de Crăciun, nu o să vă mint. Este un fel de bacșiș de Crăciun pentru mine, pentru că mă ocup de gătit și de toate pregătirile", a declarat femeia.

"Sora mea spune mereu că nu are bani cash, așa că anul trecut mi-am cumpărat un aparat pentru plata cu cardul, ca nimeni să nu scape fără să plătească. Dacă mergi la restaurant, te costă 60 de euro de persoană. Să gătești este foarte stresant, în timp ce toți ceilalți se relaxează, așa că de ce nu aș cere bani?", povesteşte femeia.

Whitney pregătește deseori prânzul pentru familia sa, iar membrii mai tineri spală vasele după masă pentru a-și acoperi contribuția.

"Este un prânz de duminică extraordinar. Merită fiecare bănuț, de aceea se întorc mereu, a menţionat Whitney.

Anul acesta, masa de Crăciun va fi pregătită pentru nouă persoane și va costa aproximativ 48 de euro. Este al treilea an în care Whitney le cere bani rudelor pentru masa de sărbători, după ce a mai fost gazdă în 2023 și 2025.

"Pur și simplu, toată lumea contribuie. Eu gătesc și tuturor le place mai mult mâncarea pregătită de mine. Toată lumea consideră că are de câștigat", a explicat aceasta.

Ce trebuie să facă cei mici pentru a contribui

Deși Whitney nu le cere bani propriilor copii, în vârstă de 14, nouă și trei ani, aceștia trebuie să spele vasele și să ajute la alte treburi prin casă.

După ce femeia a dezvăluit pe rețelele sociale că intenționează să le ceară bani rudelor pentru masa de Crăciun, reacțiile internauților au fost împărțite.

"Mulți oameni spun că ei nu le-ar fi cerut bani membrilor familiei lor, dar tuturor le place mâncarea pe care o pregătesc eu, de aceea fac asta", a mai declarat Whitney.