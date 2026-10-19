Ilie Bolojan, liderul PNL și premier interimar, a criticat situația restanțelor salariale de aproximativ un miliard de euro datorate magistraților, pe care o consideră "imorală". Acesta a avertizat că bugetul României nu permite achitarea unei asemenea sume într-un timp atât de scurt, indiferent cine va conduce Executivul. În opinia sa, viitorul guvern va fi nevoit să stabilească un calendar de plată eșalonată a datoriilor, potrivit News.ro.

Magistrații au de primit restanțe salariale de 0,6% din PIB. Bolojan: "Este un lucru imoral" - Hepta

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică, la B1 TV, dacă restanţele salariale pentru magistraţi, în valoare de un miliard de euro, care trebuie achitate în zece zile, reprezintă o povară fiscală pentru viitorul guvern.

"Aici este un lucru, din punctul meu de vedere, imoral, orice s-ar spune, să generezi mii de procese, peste 20.000 de procese, pe teme de drepturi salariale care să fie judecate în instanţe care, într-o formă directă sau indirectă, au şi ele astfel de procese în alte instanţe şi unde, în mod evident, există o direcţie de a fi câştigate. Gândiţi-vă că nu e vorba doar de această sumă. Din datele care au fost prezentate de Ministerul de Finanţe la şedinţa de Guvern de săptămâna aceasta pe care am încheiat-o, e vorba de o sumă în care aceste drepturi se ridică la aproximativ 10 miliarde, unde încă nu s-au declanşat procese executorii pentru ele, dar sunt sentinţele date şi penalităţile de întârziere solicitate sunt de două miliarde", a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că suma respectivă reprezintă aproape 0,6% din PIB-ul României, adică anvelopa de creştere totală într-un an pentru cei 1,2 milioane de angajaţi din sectorul public din România.

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"Ori vă puteţi da seama că asta este aproape 0,6% din PIB-ul României. Gândiţi-vă că suma asta este anvelopa de creştere totală într-un an de zile pentru cei 1,2 milioane de angajaţi din sectorul public din România. Oricine va fi în guvernare nu are cum să plătească de pe o zi pe alta asemenea sume, pentru că ţara asta nu are aceşti bani, pur şi simplu. Aceasta este realitatea. Acest guvern pe care eu astăzi îl conduc nu are posibilitatea, deci legală, să facă rectificări de buget. Deci suntem legaţi de mâini şi de picioare să facem mutări pe tema asta. Prin urmare, orice penalitate, gândiţi-vă, care se încasează, din nou, este un lucru care nu este în culpa Guvernului, că nu putem să facem acest lucru", a afirmat liderul PNL.

Ce soluții are viitorul guvern pentru plata miliardelor de lei datorate magistraților

Liderul PNL spune că pentru a rezolva situaţia viitorul guvern va trebui să eşaloneze datoriile şi, totodată, să adopte cât mai repede legea salarizării unitare.

"Viitorul guvern va fi în situaţia, pe de o parte, să eşaloneze aceste datorii şi să adopte cât mai repede legea salarizării unitare, pentru că, dacă s-ar fi adoptat în august, în afară de faptul că nu am fi pierdut aceşti bani, cei 770 de milioane de euro pe care i-am pierdut pentru că nu am respectat un angajament luat prin mecanismul de absorbţie a fondurilor europene, s-ar fi oprit şi acest tip de procese, pentru că legea de salarizare stabilea noile grile, noile condiţii care nu mai permiteau astfel de procese", a mai declarat Ilie Bolojan.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, joi, definitiv, după şapte amânări, recursul înaintat de Guvern la sentinţa din 5 mai a Curţii de Apel Bucureşti, care îl obliga să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor, scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma care ar trebui achitată se ridică la 4,8 miliarde de lei.