"Mă întrebaţi pe mine să spun cine minte? Dacă ei doi au vorbit, am vorbit eu cu el?", a declarat Lucian Bode. Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă nu mai vorbesc nici măcar la telefon. S-au acuzat de la distantă pe Facebook. "Nici domnul Ciucă, nici domnul Iohannis, împreună sau separat, nu au fost în programul meu pe 3 aprilie", a scris liderul PSD. "Este greu de crezut că domnul Ciolacu își amintește ceva din acea perioadă dacă a uitat ce a discutat săptămâna trecută", a replicat, ironic, şeful PNL Nicolae Ciucă.

Ruptura din Coaliţie are deja primele efecte la nivel politic

"Ciolacu are un singur vis - sa ajunga presedintele Romaniei, iar PNL trebuie sa impiedice acest lucru. Nicolae Ciuca in Turul II il va bate pe Marcel Ciolacu", a declarat Robert Sighiartău, lider PNL. Liderii PNL spun că, initial, Ciolacu ar fi promis sprijinul PSD pentru Legea Iohannis - proiectul prin care Klaus Iohannis ar fi putut să candideze pe listele PNL pentru un loc în Senat. De cealaltă parte, premierul a spus azi că nu-si mai aminteşte dacă săptămâna trecută a discutat sau nu cu Ciucă despre subiect. "Functionam, ne avizam proiectele unul celuilalt, discut cu fiecare dintre ministri atunci cand e necesar sa luam decizii impreuna", a declarat Radu Oprea, ministrul Economiei.

Ruptura din Coaliţie are deja primele efecte la nivel politic. Surse de la vârful PNL spun că Liberalii vor face alianţă cu USR şi REPER în Consiliul General al Capitalei. Asta la scurt timp după ce Nicolae Ciucă a anunţat că despărţirea de PSD va fi după alegerile din luna decembrie. "Nu văd cum putem sa realizam o Coalitie cu PSD in astfel de conditii", a declarat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL. "Evident ca actuala Coalitie isi incheie obiectivele politice pt care a fost creata in decembrie", a declarat Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi.

Social-democratii au atacat si ei prin Alfred Simonis. "Domnul Ciucă și PNL vor să dea foc țării și s-o arunce în haosul instabilității doar pentru că PSD nu vrea să îi dea un loc de muncă lui Klaus Iohannis", a scris liderul PSD Timiş. La rândul său, Rareş Bogdan a scris că Marcel Ciolacu se teme de baronii PSD, care l-ar fi luat captiv în partid. "PSD vrea toată puterea și este un pericol mortal pentru România", a scris liderul PNL, după trei ani de mariaj politic cu PSD.

