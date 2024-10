Marcel Ciolacu, explicaţii după alerta de drone din Constaţa: "Nu a fost niciun pericol. Acestea sunt procedurile"

Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu a fost niciun pericol în judeţul Constanţa, unde a fost transmis un mesaj RO-Alert în care cetăţenii erau avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Premierul a precizat că au fost ridicate avioane de luptă şi că lucrurile au fost sub control.

"Am avut o discuţie la Ministerul Apărării, de vreo 4 sau 5 ori am avut discuţia cu cine este la comandă, am vorbit şi cu domnul Raed Arafat. Nişte lucruri care funcţionează nu la ordinul prim-ministrului. Cu informarea primului ministru, cum e normal, şi cred că a fost informat şi preşedintele României. Nu a fost niciun pericol. Dar acestea sunt procedurile şi situaţiile de urgenţă au trebuit să facă acel anunţ în zona municipiului Constanţa", a declarat Marcel Ciolacu, la un post TV, joi seară.

Ciolacu: "Nu a fost niciun pericol"

Premierul a dat asigurări că nu a existat niciun pericol. "Nu a fost niciun pericol până acum, s-au ridicat anumite avioane din Poliţia aeriană internaţională şi totul a fost sub control. Dacă o dronă se îndreaptă spre un obiectiv civil sau militar, va fi doborâtă. (...) ", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.

Întrebat cum se ştie dinainte traiectoria unei drone, Marcel Ciolacu a explicat că acest lucru este cunoscut şi e timp pentru anumite intervenţii. "S-a ştiut şi în seara aceasta din momentul în care a intrat pe terotoriul apelor române sau s-a presupus acest lucru, a fost timp de alarmă şi ridicarea avioanelor şi F16 şi F18. Deci lucrurile sunt sub un control. Acele drone care cad aproape de malul Dunării sunt lovite de antiaeriana ucraineană", a precizat Ciolacu.

MApN: "Ţintă aeriană", pe teritoriul României

Ministerul Apărării anunţă că sistemul de supraveghere al Armatei României a indicat, joi după-amiază, o ţintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, iar aceasta a pătruns pe teritoriul naţional pe o distanţă maximă de 14 km, pe la Eforie Nord. Ţinta a fost în permanenţă monitorizată, fiind ridicte de la sol patru aeronave militare. Potrivit datelor existente nu a fost indicată probabilitatea existenţei unei zone de impact pe teritoriul naţional.

Cetăţenii din mai multe localităţi ale judeţului Constanţa au primit, joi, un mesaj RO-Alert în care erau avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îi îndemnau să îşi păstreze calmul.

