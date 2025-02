Marcel Ciolacu, la congresul PSD: "Nu-i cer demisia lui Iohannis. Nu mă interesează"

Întrebat, după Congresul PSD, dacă e de părere că ar fi oportună demisia lui Klaus Iohannis, Ciolacu răspunde: „Mai avem două luni. Eu nu influențez demisia președintelui. Nu, eu i-o cer. Când îi ceream eu demisia nu mă dădeați la televizor. Acum înțeleg că-i de bon ton să cerem demisia președintelui. Nu o cer, pentru că nici nu mă interesează”.

Chestionat despre eventuala influență pe care o are păstrarea lui Iohannis asupra campaniei lui Crin Antonescu, Ciolacu declară că e „o temă falsă”.

„România este într-un pericol. România este într-un pericol real. Eu am trăit și în comunism, am știut cum e și cu fosta Securitate, cu toții am trăit cu un președinte care împărțea dreptatea prin justiție. (...) Nu contează nici candidatura lui Victor Ponta, nici dacă președintele pe care l-au ales românii își de demisia cu două luni mai devreme. Lupta electorală se duce alături de români”, afirmă liderul social-democrat, potrivit Mediafax.

În plus, spune Ciolacu, prezența lui Iohannis la Cotroceni nu afectează șansele lui Antonescu, pentru că acesta „este unul dintre cei mai mari critici ai lui Klaus Iohannis”.

Marcel Ciolacu, despre "scenariul Oprescu"

Totodată, Ciolacu a respins și comparația cu „scenariul Oprescu" în PSD, referitoare la susținerea unui candidat independent la președinție în detrimentul lui Crin Antonescu. Când un reporter a amintit cazul lui Sorin Oprescu, care a candidat independent la Primăria Capitalei și a câștigat cu sprijinul neoficial al PSD, Ciolacu a reacționat categoric: „Plecați de la ceva fals, plecați la o presupunere. Eu am văzut votul colegilor mei de azi, 5004".

„Nu încercați să prezentați un neadevăr ca fiind un adevăr, că niște colegi, că undeva pe hol, că trei persoane, că patru persoane au spus nu știu cine", a adăugat liderul PSD, sugerând că astfel de speculații sunt nefondate și dăunătoare într-un moment crucial pentru România.

„E un lucru mult prea important ce se întâmplă în acest moment în România. E un moment de cotitură pentru România", a subliniat Ciolacu, respingând tentativa de a crea controverse artificiale în jurul candidaturii lui Antonescu.

