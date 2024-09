”Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat şi cu crescătorii de oi, m-am dus acasă şi am avut proasta inspiraţie să dau drumul la televizor şi să văd ştirile. Normal că toate ştirile au început că eu nu am ştiut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani”, spune premierul Ciolacu în mesajul video.

”Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplimele, să închidem acest circ care la început l-am crezut că este unul într-o limită normală”, mai spune preşedintele PSD.

Ciolacu a prezentat ce note a luat la Bacalaureat şi la licenţă

Ciolacu a prezentat ce note a luat la Bacalaureat şi la licenţă. ”Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7.03. Iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9”, a afirmat el.

”Sper că lucrurile s-au lămurit, din acest moment, şi nu să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit. Mulţumesc tare pentru înţelegere”, spune premierul în final.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, marţi, după ce premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu îşi aminteşte media de la Bacalaureat, că un prim-ministru care nu poate reţine nici măcar media de la bacalaureat ridică serioase semne de întrebare şi îşi doreşte un prim-ministru cu memorie bună, care îşi aduce aminte ce face, ce propune şi mai ales ce promite.

