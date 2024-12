Nicuşor Dan, întrebat dacă Iohannis ar trebui să demisioneze: Nu. A fost o decizie a CCR. Rusia încearcă să ne destabilizeze

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, a afirmat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis nu trebuie să demisioneze din funcţie şi a explicat că a fost o decizie a Curţii Constituţionale în acest sens. El a adăugat că există o percepţie de instabilitate care nu face bine la imaginea României, iar economia ar fi afectată. Nicuşor Dan a mai declarat că ţara noastră se află sub o încercare de destabilizare din partea Rusiei şi preşedintele trebuie să lămurească această chestiune.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la Hotnews, dacă preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să demisioneze şi să-l lase interimar pe preşedintele Senatului. "În opinia mea, nu. A fost o decizie a Curţii Constituţionale. Ea a interpretat două norme din Constituţie care erau într-o oarecare contradicţie pentru situaţia de faţă. Sunt în opinia mea două motive, unul că deja există o percepţie de instabilitate în România care nu ne face bine nici ca imagine, nici ca economie.

Şi asta e o ştire oricând. Preşedintele şi-a dat demisia. Asta ar fi primul motiv. Şi al doilea motiv, eu cred, chiar dacă în momentul acesta nu avem datele, că noi am fost sub o... sau nu avem dovezile, noi suntem sub o încercare de destabilizare din partea Rusiei şi atunci e bine ca preşedintele, şefii serviciilor să fie în funcţie şi să lămurească având de exerciţiul instituţional, să lămurească această chestiune. Pentru că noi suntem după o anulare de alegeri care e un lucru foarte grav, da. Şi atunci e foarte important pentru societatea noastră şi pentru partenerii noştri să lămurim ce s-a întâmplat", a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că a fost un eşec al instituţiilor modul în care s-au desfăşurat alegerile. "A fost un eşec al instituţiilor, dar modul în care s-au desfăşurat alegerile, faptul că n-au prevenit ca un candidat să-şi facă o campanie cu mulţi bani şi noi să nu aflăm nimic de asta înainte de alegeri. A fost un eşec al instituţiilor şi implicit al şefului statului care le coordonează. Astea fiind date, din punctul meu de vedere, urgenţa este ca noi să lămurim ce s-a întâmplat pentru că e foarte importantă pentru statul român ca oamenii să recâştige sau să aibă cât mai multă încredere în instituţii şi asta e instituţia fundamentală, instituţia alegerilor", a afirmat Nicuşor Dan.

El consideră că oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu şi l-ar fi votat în turul doi trebuie să primească o explicaţie. "În acest moment, oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu şi alţi oameni, pe bună dreptate, oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur, se pregăteau să-l voteze pe Călin Georgescu în turul 2, credeau că ăsta este modul în care ei fac bine României şi în mod legitim, credeau asta, oamenii ăştia trebuie să aibă o explicaţie pentru ca să putem să mergem mai departe şi ca să aibă o explicaţie, cei care erau, care conduc atât aceste instituţii cât şi preşedintele României cred că e bine să fie acolo pentru că ei cunosc tot ecosistemul şi să vină repede să ne dea un răspuns", a mai transmis primarul Capitalei.

