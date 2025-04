Românca, Andreea Mottram, a fost înjunghiată în timp ce era în vacanţă, în Sienna Hills, Washington, în urmă cu aproape două săptămâni. Sfârşitul teribil a venit cu şase zile înainte să împlinească 48 de ani.

"Femeia a fost găsită de o echipă de curăţenie în casa de vacanţă din spatele meu, înjunghiată de 12 ori în piept. Ceea ce s-a întâmplat aici a şocat comunitatea locală, pe cea din California, unde femeia locuia, şi are ecou dincolo de graniţele ţării", a declarat Chris Reed, reporter Fox13.

Anchetele a scos la iveal detalii teribile

Poliţiştii americani au stabilit că fiica adoptivă a femeii este cea care a ucis-o. Mihaela Sorescu are doar 16 ani şi a fost ajutată de o prietenă, şi ea tot adolescentă.

"Am fost foarte tristă când am aflat. Nu am avut niciodată o familie care să mă susţină atât de mult. Andreea a fost o mamă minunată, era asistent social", colega Andreei Mottram.

Româncă ucisă în SUA de fiica adoptivă

Cele două adolescente sunt acum după gratii. Au fost puse sub acuzare pentru crimă și furt. După crimă, au luat și mașina victimei. Andreea Mottram a adoptat-o pe Mihaela Sorescu din România. Românca vorbea cu candoare despre cei doi fii, ambii în spectrul autist, dar şi despre cât de rar se rosteşte te iubesc în familiile din ţara noastră.

"În acel moment, fiul meu nu vorbea și nu vorbește nici acum. A învățat să spună, te iubesc. Nu știu cât de multe știi despre cultura română, dar ne este foarte greu să spunem te iubesc. Și te iubesc vine foarte greu în familiile românești", spunea Andreeea Mottram.

Mottram a fost asistent social și co-fondator al asociațiilor de ajutor pentru persoanele cu dizabilități și refugiați din SUA și România, inclusiv Coaliția Română Americană pentru Drepturile Omului și Egalitate cu sediul în Chicago și principalul grup de susţinere și ajutor pentru persoanele cu autism din România.

