„Nu cred că e vreun bărbat sănătos la cap care să vrea s-o agreseze”. Reacţia lui Simion, după ce Şoşoacă l-a acuzat de loviri şi alte violenţe

Într-o înregistrare video publicată miercuri pe Facebook, George Simion susţine că senatoarea Diana Şoşoacă este o "unealtă a PSD" și spune că nu a lovit-o și nici nu a amenințat-o că o agresează sexual.

„Marea avocată a scris o plângere de te doare mintea (...), a depus-o împotriva mea astăzi că, vezi Doamne, am şantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. N-am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul. Ea face ce face de doi ani de zile: atacă AUR, nu atacă PSD-ul, nu atacă PNL-ul, nu atacă sistemul. Eu am încercat să o ocolesc, să îmi văd de protestul meu (...). Nu regret absolut nimic din ziua de ieri (...), nu cred că e vreun bărbat sănătos la cap care să vrea s-o agreseze. (...) Mă întreba: Ce faci, mă agresezi? Nu, ea mă agresa. Și-am întrebat-o: Cum, te agresez sexual? N-o să se întâmple nimica cu așa-zisa ei plângere și cu așa-zisele ei minciuni. E o altă unealtă și o altă slugă a PSD-ului”, a afirmat George Simion.

Circ cât Casa Poporului în Parlament

Marţi seară, Parlamentul a devenit scena unui scandal fără precedent. Liderul AUR George Simion s-a certat în plen cu senatoarea independentă Diana Şoşoacă, cei doi ajungând să se înjure şi să se ameninţe, iar Simion i-a aruncat telefonul senatoarei pe jos.

Diana Şoşoacă: Pleacă de lângă mine, că nu ştiu ce-ţi fac.

George Simion: Te agresez sexual, scroafo!

Diana Şoşoacă: Ce faci, mă, tu?

George Simion: Te agresez sexual.

Diana Şoşoacă: Mă agresezi, tu, sexual, mă? Pe cine agresezi tu, sexual, mă? Nu ţi-e ruşine, bă violentule? Fătălăii de la AUR. Fă-tă-lă-ul!, fă-tă-lă-ul!”

Diana Şoşoacă a depus miercuri plângere penală împotriva lui George Simion. Îl acuză de loviri, ameninţare şi distrugere. "Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să ajungă aceşti parlamentari pe mâna poporului român, că este rău!", a spus George Simion, preşedintele AUR. "Un pseudo-lider fătălău de tinichea căruia îi trebuie bărbaţi să-l apere în faţa unei femei care îi adresează o întrebare", a replicat Diana Şoşoacă. Un alt scandal l-a avut în centru pe deputatul AUR, Dan Tănasă. Alături de alţi colegi s-a dus peste grupul UDMR.

Parlamentarii vor firmă de securitate

Cu fiecare scandal din Parlament, regulamentul de ordine interioară s-a schimbat. Cei găsiţi vinovaţi de agresiuni fizice sau verbale pot fi sancţionaţi cu 50 la sută din salariu pe o perioadă de 6 luni. Acum se ia în calcul ca scandalagiii cu repetiţie să mai poată interveni doar online la dezbateri. De asemenea, un serviciu privat de securitate ar putea fi angajat pentru menţinerea ordinii în Parlament.

"Există Parlamente în lumea asta, majoritatea, care au propriile societăţi de securitate. Proprii angajaţi pentru securitate şi atunci când un parlamentar se comportă astfel, este evacuat. Dar noi avem zeci de astfel de parlamentari", a declarat Alfred Simonis, preşedintele interimar al Camereo Deputaţilor. Proteste cu pancarte au fost şi azi, în plen, la prezentarea amendamentelor înainte de votul final.

