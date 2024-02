Nu vom fi luaţi cu arcanul să mergem în armată, anunţă preşedintele comisiei de apărare din Senat

"Vorbim despre un proiect de lege la care lucrează Ministerul Apărării, care vorbeşte, într-adevăr, despre un stagiu militar voluntar sau pregătire militară voluntară. Termenii, condiţiile le vom vedea cu toţii în momentul în care acest proiect de lege primeşte toate avizele instituţionale", a spus senatoarea Nicoleta Pauliuc, citată de news.ro.

"Nu vom fi luaţi cu arcanul în armată"

"Nu există niciun motiv de panică, pentru că nu se va da nicio lege, nu va face niciun român stagiu militar obligatoriu, nu vom fi luaţi cu arcanul să mergem în armată", a afirmat Pauliuc.

Stagiu militar voluntar pentru femei şi bărbaţi cu vârsta de 18 - 35 de ani

Preşedintele comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, Laurenţiu Leoreanu, a precizat la rândul lui că în proiectul Statutului militarului voluntar în termen sunt prevederi privind stagiul voluntar, el arătând că este vorba de femei şi bărbaţi între 18 şi 35 de ani care nu au satisfăcut stagiul militar, iar perioada propusă este de 4 luni, cu anumite recompense, privind cazarea gratuită, salarizarea şi nişte stimulente. "Nu am intrat în detalii pe propunerea de salarizare, se merge în discuţiile libere undeva la trei salarii medii brute", a mai afirmat Leoreanu.

Deputatul PNL a declarat că în opinia sa, "Statutul cadrelor militare" ar trebui primul configurat, pentru ca apoi să fie preluat şi aplicat în legea salarizării unitare. "Aşteptăm de la Minister aceste lucruri, deocamdată sunt în evoluţie. Au început deja luarea în evidenţă a rezerviştilor care sunt încă apţi combatanţi şi urmează după luarea în evidenţă ca pe parcurs, în unele judeţe am înţeles că a şi început, chemarea pentru o pregătire de bază, de o săptămână, două, iar în paralel, dacă am veni cu această lege, am putea să definim într-o formă mult mai concistentă ceea ce înseamnă rezerva de apărare a României", a mai afirmat Leoreanu.

Senatorii şi deputaţii membri ai comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Parlamentul României s-au întâlnit, marţi, la sediul MApN, cu conducerea ministerului, în urma invitaţiei oficiale adresate de ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, conducerii celor două comisii, la începutul lunii ianuarie.

Potrivit ministerului, un capitol distinct al întâlnirii a fost legislaţia din domeniul apărării iar reprezentanţii ambelor instituţii au convenit asupra modalităţilor concrete de armonizare a aspectelor procedurale, astfel încât proiectele legislative să ajungă în dezbaterea Parlamentului cu maximă celeritate.

