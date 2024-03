Oana Sivache va fi înlocuită, anunţă Nicuşor Dan. Șefa Administrației Spitalelor din București este acuzată de luare de mită

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că Oana Sivache va fi înlocuită joi de la conducerea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), după ce Parchetul i-a interzis să mai ocupe funcţia de director general al ASSMB.

"Am primit de la avocatul doamnei Sivache, pentru că DNA nu s-a învrednicit să ne trimită oficial, am primit faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pe care o exercita până acum, pentru 60 de zile. Am luat act prin intermediul avocatului doamnei Sivache şi facem dispoziţia de înlocuire a ei cu cineva - azi", a transmis primarul general, într-o declaraţie acordată presei.

Nicuşor Dan, nedumerit că statul nu controlează cazurile de corupție de miliarde de euro, semnalate de el

Pe de altă parte, Nicuşor Dan s-a arătat nedumerit de faptul că pe parcursul ultimilor ani a atras atenţia asupra mai multor fapte de corupţie "de miliarde de euro" în domeniul urbanismului şi nu s-a realizat "niciun fel de control", dar sunt anchetate cazuri precum obţinerea unor beneficii necuvenite de 39.000 de lei. În acest sens, a făcut referire şi la cazul viceprimarului de la Braşov, Flavia Boghiu, acuzată că a permis unei asociaţii să folosească imobilul "Catacombe Braşov" fără aprobarea Consiliului local.

"Toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată. Acesta este punctul zero. Însă, ce poate să creadă un cetăţean normal din România, când primarul Municipiului Bucureşti, votat de 260.000 de oameni, de trei ani de zile vorbeşte într-una: 'corupţie, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector, Inspectorat de Stat în Construcţii...' şi nu există niciun fel de control. Şi vine DNA şi spune că a găsit corupţie de 39.000 de lei. Sau vine Parchetul şi spune că a găsit corupţie la Braşov. Viceprimarul a dat un spaţiul unui ONG să facă o expoziţie. Oare ce crede cetăţeanul român despre justiţia din România, în această alăturare de fapte", a spus Nicuşor Dan.

Directorul general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), Oana Sivache, este acuzată de procurorii DNA că ar fi primit mită de la managerul Spitalului Colţea, Ioan-Bogdan Furtună, constând în plata chiriei şi a utilităţilor pentru un imobil din Bucureşti pe care aceasta l-ar fi ocupat împreună cu familia. La ieşirea din sediul DNA, Oana Sivache a declarat că nu a luat sau cerut niciodată şpagă şi că doreşte să se facă dreptate: "Mafia nu iartă, probabil o să ajung un fel de Navalnîi al Bucureştiului"

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-a trezit suspiciuni culoarea puilor din magazine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰