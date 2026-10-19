Parlamentarii PNL i-au certat pe miniştrii PSD, înainte de a-i vota marţi. "Nu vă este ruşine"

Audieri cu scandal pentru miniştrii cabinetului Luca Niculescu. Prezentarea programelor în comisiile parlamentare s-a transformat într-un meci al acuzaţiilor presărate cu insulte. Deşi au decis să voteze învestirea guvernului, liberalii i-au desfiinţat în comisii pe miniştrii propuşi de PSD. De critici a avut parte şi independentul propus la Digitalizare, care a venit la audiere cu o jumătate de oră întârziere, după ce s-a rătăcit în Parlament. Chiar şi aşa, toţi miniştri au primit aviz pozitiv. Votul de încredere are loc mâine.

Ziua audierilor a început cu ministrul propus la Agricultură, social-democratul Florin Barbu.

"Am 21 de ani de experienţă în administraţie locală şi naţională. Am avut decât 3 angajări în 21 de ani", a spus Florin Barbu, ministru propus al Agriculturii.

"De aici ne vin toate problemele, că dumneavoastră sunteţi economist şi nu vă pricepeţi la agricultură", a replicat Adrian Cozma, PNL.

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Parlamentarii USR i-au reproşat politicianului prestaţia din mandatul precedent.

"Vă întreb: nu aţi obosit? Nu aţi găsit pe cineva în Partidul Social Democrat mai bine pregătit? Şi, domnule ministru, cu ce tunuri aţi venit tura asta la minister?", a spus Sebastian Cernic, senator USR.

"Nu mai persistaţi în prostie! Prostia e ca betonul. Odată turantă se va întări pentru totdeauna!", a răspuns Florin Barbu.

A urmat meciul dintre ministrul propus şi liberalul Adrian Cozma.

Adrian Cozma: "Spuneţi-le, acolo, românilor! Două milioane de euro le-aţi dat la stuful lui Stănescu! Uitaţi-vă acolo, nu la mine"

Florin Barbu: "Domnu' Cozma, nu trebuie să facem circ aici!"

Adrian Cozma: "Nu facem circ, dar nu ne păcăliţi!"

Circul a continuat şi după terminarea şedinţei.

"Ar trebui să-ţi fie ruşine, că nu ştii să citeşti, mă! Nu ştii să citeşti, nu cred că ai citit programul de guvernare!", a spus Cozma.

Reporter: "Şi totuşi votaţi guvernul. De ce votaţi guvernul în condiţiile acestea?"

Adrian Cozma: "Eu nu!"

Scandalul s-a mutat la comisia care l-a audiat pe ministrul propus pentru Apărare, social-democratul Radu Oprea.

"Faţă de antecesorii mei, ultimii doi miniştri ai Apărării, am o mare calitate, aceea că am făcut armata. Am salturi cu paraşuta, am tras cu arma", a spus Radu Oprea, ministru propus la Apărare.

"Când aţi fost trimis în judecată pentru că aţi devalizat statul român v-a folosit armata? Nu vă este ruşine?", a întrebat Alexandru Muraru, deputat PNL.

"Cazierul meu şi fiscal, şi judiciar, este mai alb decât al domnului Muraru. Este imaculat! Vedeţi, lucrul acesta nu-l suportă domnul Muraru şi turbează de invidie şi de ura care îl caracterizează!", a răspuns Radu Oprea.

Alt moment memorabil a fost oferit de ministrul propus pentru Digitalizare, independentul Bogdan Dumitru.

"Este în sală? Nu este în sală candidatul? Dar unde e candidatul? N-avem candidat?", au întrebat cei din comisie.

Ministrul propus a apărut cu o jumătate de oră întârziere.

"În primul rând îmi cer scuze. A fost extrem de dificil să intru în clădire. Am fost invitat să stau într-o cameră şi să vină cineva să mă aducă aici când se termină cealaltă sesiune. Iar eu stăteam liniştit", a explicat Bogdan Dumitru.

În ciuda meciurilor din comisii, învestirea guvernului Niculescu pare sigură.

Ilie Bolojan si Kelemen Hunor au semnat acorduri politice separate cu premierul desemnat Luca Niculescu. Pe baza acestor documente, PNL şi UDMR vor da un vot de învestire pentru noul guvern dominat de social-democraţi. Dar ambele partide se vor retrage apoi în opoziţie. Liberalii dau asigurări că nu vor iniţia şi nu vor vota nicio moţiune de cenzură până la 1 martie 2027. Asta dacă guvernul condus de Luca Niculescu va limita cheltuielile statului şi va continua măsurile pentru a reduce deficitul bugetar.

"Nu înţelegem cum PNL poate să fie în opoziţie, dar în acelaşi timp să voteze învestirea guvernului şi să nu depună moţiuni şi să nu voteze moţiuni de cenzură. Ce fel de opoziţie este aceea în care te reţii de la cele mai importante instrumente ale opoziţiei parlamentare?", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

Toţi miniştrii audiaţi azi au primit aviz pozitiv, în condiţiile în care parlamentarii AUR nu au luat parte la şedinţe. Votul de învestire este programat mâine după-amiază.