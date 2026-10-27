Elevul cuţitar de 13 ani din Bistriţa a fost externat de la Psihiatrie. A fost dus la audieri

Elevul de 13 ani, care în data de 19 octombrie a comis un atac cu cuţitul într-o şcoală din municipiul Bistriţa, rănind o profesoară şi doi elevi, a fost externat, marţi, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca şi adus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Tot marţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud a primit adresa din partea Şcolii gimnaziale "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, unde a avut loc atacul, prin care a fost comunicată decizia Consiliului profesoral şi a Consiliului de administraţie de exmatriculare a elevului de 13 ani, a precizat pentru AGERPRES inspectorul şcolar general, Vasile Şteopoaie.

Potrivit lui Şteopoaie, în decizia de exmatriculare se precizează că băiatul de 13 ani se poate reînscrie la şcoală începând cu anul şcolar viitor, însă într-o altă unitate de învăţământ.

În acelaşi context, Judecătoria Bistriţa a admis cererile privind ordinele de protecţie cerute, iniţial, de şase elevi şi de profesoara de 28 de ani, care a stat internată o săptămână în spital în urma rănilor suferite.

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Totodată, potrivit datelor publicate pe portalul instanţelor de judecată, în data de 26 octombrie a fost cerut şi emis un al optulea ordin de protecţie faţă băiatul de 13 ani, cerut de un alt elev de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare".

În toate cele opt cazuri, Judecătoria Bistriţa a decis ca ordinele de protecţie să fie emise pe o durată de 12 luni, iar agresorul de 13 ani să fie obligat să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de victime, faţă de domiciliile şi reşedinţele acestora şi faţă de şcoala unde a avut loc atacul şi să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Totodată, agresorului i s-a interzis să aibă orice fel de contact cu victimele - telefonic, prin corespondenţă, mesaje electronice sau în orice alt mod, direct sau indirect.