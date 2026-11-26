Liderul AUR George Simion a fost inculpat pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că membrii Biroului Electoral Central ”ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

UPDATE: ”În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică”, anunţă Parchetul ICCJ, cel vizat fiind Geroge Simion, carea fost citat joi, în faţa procurorilor.

Conform anchetatorilor, în data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, ”având calitatea de deputat în Parlamentul României şi lider al unei formaţiuni politice”, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacţie la cald”. Clipul a fost apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii şi a fost distribuit de 6143 de ori.

”Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârşească fapte ce constituie infracţiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieţii, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central - ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidenţiale)”, arată Parchetul ICCJ.

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Procurorii consideră că mesajul transmis prin intermediul reţelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeaşi dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeaşi formaţiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violenţă prin incendierea şi spargerea unor bunuri şi rănirea jandarmilor.

Liderul AUR s-a contrazis în explicaţii

George Simion: Eram cu soţia la spital, trebuia să se externeze, că a născut-o pe cea mică, şi suna un număr necunoscut şi am zis: lasă, că răspund eu. Şi era un domn poliţist, care a zis că sunt citat.

Reporter: Domnule Simion, totuşi Parchetul susţine că v-a trimis pe 20 noiembrie acea citaţie şi că dumneavoastră, practic, ştiaţi înainte de prezentarea raportului.

George Simion: Am primit şi citaţie, vineri, pe 20 noiembrie, aşa cum am şi spus.

George Simion este așteptat astăzi în fața Parchetului General, în jurul orei 11, pentru a fi audiat în calitate de suspect. Dosarul în care a fost citat vizează declarațiile din martie 2025, în care Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Atunci, liderul AUR a transmis că persoanele din BEC, care sunt responsabile de decizie, ar trebui jupuite în piața publică. Ulterior, și-a nuanțat afirmația și a spus că se referea, de fapt, la jupuirea de privilegii.

Parchetul General s-a sesizat din oficiu și a început o anchetă pentru instigare publică.

Acum, cercetările au ajuns în etapa în care lui George Simion urmează să i se aducă la cunoștință calitatea de suspect. Liderul AUR acuză că dosarul ar avea motivație politică, însă procurorii resping categoric aceste acuzații și susțin că ancheta se desfășoară cu respectarea principiilor legalității și imparțialității.

Rămâne de văzut dacă George Simion va avea ceva de declarat și ce explicații va da după ce va vorbi cu procurorii.