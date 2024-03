Klaus Iohannis joacă în misiune imposibilă. Seful Statului are nevoie de o minune pentru a-l învinge pe olandezul Mark Rutte în lupta pentru şefia NATO . Premierul Olandei e sprijinit de Statele Unite şi de marile puteri europene, dar Iohannis se bazează pe ţările din Flancul Estic al NATO. Turcia, Ungaria, Polonia şi statele baltice ar putea fi aliaţii României.

Secretarul General al NATO este ales prin consens si unanimitate. Asta înseamnă că seful statului trebuie să convingă toate cele 32 de state aliate. Daca va reuşi, Klaus Iohannis va deveni primul lider din istoria NATO care provine din Estul Europei, dintr-o fostă tară comunistă.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: Aceste dialoguri se poartă la nivelul diplomaţiei și instituțiilor care se ocupă de politică externă. România în acest moment trebuie să folosească absolut toate resursele care îi stau la dispoziție pentru a determina un succes în legătură cu Klaus Iohannis.

Cristian BARBU - fost rector al Academiei Tehnice Miliare: Eu am dat o șansă de 51% pentru dl. Iohannis. Sigur că pe la toate porțile politice și diplomatice în acest moment emisarii Bucureștiului duc o campanie de lobby, de a lua în calcul opțiunea Iohannis.

20 din cele 32 de state NATO îl sustin pe Mark Rutte - potrivit unor surse diplomatice citate de presa europeana.

Klaus Iohannis mizează pe sprijinul ţărilor din Flancul Estic al NATO

În acest moment, Ungaria și statele baltice nu sunt de acord cu instalarea lui Mark Rutte la vârful Alianţei. Dar asta nu înseamnă neapărat că aceste țări îl vor sprijini pe președintele României. Polonia - cea mai mare fortă militară din Estul Europei, dar și Turcia - care are a două Armată din NATO - ar putea fi aliați puternici pentru Klaus Iohannis. La rândul sau, Mark Rutte e sprijinit de marile puteri din NATO. SUA, Franța, Germania și Marea Britanie și-au anunțat susținerea pentru PM Olandei. Iar Casa Albă le-a transmis Aliaţilor că Mark Rutte ar fi un Secretar General excelent pentru Aliantă.

Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria: Dacă ești împotriva lui Rutte obligatoriu ești pro Iohannis? E posibil. Nu îmi dau seama. S-ar putea lideri est europeni să aibă altă părere. De exemplu liderul maghiar premierul Orban e împotriva lui Rutte

Cristian BARBU - fost rector al Academiei Tehnice Miliare: Atât timp cât Erdogan ar putea să sprijine Bucureștiul, în acel moment întregul Flanc Estic al NATO ar fi în favoarea dlui Iohannis. Cred că Orban mai repede acceptă o poziție de vecinătate constructivă cu România în domeniul NATO decât o discuție grea și aprinsă cu Rutte

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe: Unul din cei doi candidați, la un momentdat, ar trebui să renunțe în condițiile în care nu generează o masă critică

Germania consideră că Iohannis este un candidat care divizează NATO

Klaus Iohannis a publicat un program în zece puncte care include viziunea sa în privinţa Ucrainei. "Avem obligatia de a ne asigura că Ucraina va deveni in viitor tară NATO si mebru al Uniunii Europene" - a scris seful statului in Politico. Tot azi, presa din Germania a scris că Iohannis "este un candidat care divizează NATO, nu are sanse, dar amână decizia aliatilor."

Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România: România a fost un aliat cheie în NATO şi pentru Statelor Unite. A investit 2,5% din PIB în sistemul de Apărare. Au fost un aliat şi un partener incredibil în timpul războiului din Ucraina. Avem cel mai înalt respect pentru preşedintele Iohannis.

Numele lui Klaus Iohannis este vehiculat și pentru funcția de preşedinte al Consiliului European, după alegerile din luna iunie. Alte funcții vizate ar fi cea de Comisar pentru Politică Externă sau nouă poziție de Comisar pentru Apărare cerută de Ursula von der Leyen.

Daca ar ajunge sef al NATO, Klaus Iohannis ar avea un salariu de 26.500 de euro pe lună. Adica ar câstiga anual peste 300 de mii de euro. În patru ani de mandat, Iohannis ar încasa aproape 1,3 milioane de euro.

