"La alegerile din noiembrie am avut cetateni cărora le-a batut Poltia la usă cu avertismente pentru ce au postat pe Facebook. Avem ingrijorarea ca politistii, deci Ministerul de Interne, au interpretat abuziv o data, poate sa o faca din nou", a declarat Ovidiu Voicu, director executiv ONG Centrul pentru Inovare Publică. "Nu există aşa ceva. E o interpretare excesivă. Nu cred că va fi vreodată cineva amendat. Eu am trăit sub comunism şi nu vreau să mă întorc acolo", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Noi nu ştim când să îl credem foarte bine pe domnul Ciolacu. Ziua când e premier şi spune cât de rău e TikTok sau seara când îşi petrece timpul pe TikTok, produce conţinut şi se chinuie să devină viral în calitate de politician. Cine vorbeşte? Marcel Ciolacu primul ministru sau Marcel Ciolacu tiktoker-ul?", a declarat Dragoş Stancu, expert social-media.

În acelaşi timp, partidele din Opoziţie acuză Guvernul că a limitat dreptul la vot al românilor din Diaspora

"Această măsură nu doar că este ilegală, ci va stârni şi un val de proteste şi o mânie proletară. Dreptul la liberă exprimare, drept consfinţit nu doar de Constituţia României, ci şi de CEDO, nu are cum să fie nici legală, nici democratică", a declarat Sorin Durgheu, avocat. În acelaşi timp, partidele din Opoziţie acuză Guvernul că a limitat dreptul la vot al românilor din Diaspora. USR a cerut astăzi demisia lui Toni Greblă, şeful Autoritătii Electorale Permanente. Potrivit ordonanţei, la alegerile prezidenţiale din mai, secţiile de votare din străinătate se vor fi închide pe 4 şi 18 mai la 21:00, ora României, indiferent de fusul orar al ţărilor unde sunt organizate. În vestul Europei, programul de vot va fi mai scurt cu două ore, iar pe coasta de Vest a Americii, românii vor avea doar 4 ore la dispozitie să voteze.

"Nu m-am răzbunat pe nimeni şi nu am de ce să mă răzbun. Democratic este când se închide ora de vot în ţara unde sunt alegerile în acel moment se închide votul peste tot", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Organizaţiile neguvernamentale sunt revoltate, chiar dacă românii din diaspora pot să voteze până la ora locală 21:00 în vinerea şi sâmbăta dinaintea duminicii alegerilor pentru Cotroceni. "Avem acest sistem de vot în Diaspora, în care urnele se închid la 21:00, ora locală, de peste 20 de ani, nu a fost niciodată o problemă. E clar o restricţionare a dreptului la vot. Exemplul cel mai bun este Marea Britanie cu 2 ore diferenţă faţă de România. Acolo sunt foarte mulţi români şi acele două ore pot să conteze", a declarat Ovidiu Voicu, director executiv ONG Centrul pentru Inovare Publică. La alegerile din noiembrie, în diaspora au votat peste 820.000 de români.

