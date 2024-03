Primarul din Bacău este suspect într-un dosar anchetat de DNA. Procurorii anticorupţie spun că edilul i-ar fi oferit unei angajate din primărie o locuinţă de serviciu, un apartament de peste 100 de metri pătraţi, deşi are buletin de Bacău. Edilul pune totul pe seama faptului că a început campania electorală.

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) anunță, marți, că este suspect în „Dosarul apartamentul”, dosar instrumentat de DNA după ce o angajată a primăriei, membră USR, a primit locuință de serviciu. „A început campania electorală”, spune Viziteu.

Reacţia primarului după ce a aflat că este suspect

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie”, spune primarul Bacăului, pe pagina sa de Facebook.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu spune că așteaptă să se încheie rapid „această poveste” și că are încredere că și procurorii își doresc același lucru.

„Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi (marți - n.r.) a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect. Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”, a mai spus edilul.

Procurorii DNA verifică modul cum o angajată a Primăriei Bacău, membră a USR, a ocupat o locuință de serviciu în centrul orașului.

