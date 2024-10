Marcel Ciolacu a anunţat, miecuri, că România a ajuns la o înțelegere cu Comisia Europeană privind Planul Fiscal pe 7 ani. Premierul a spus îşi va asuma deciziile care să aducă în țară toţi banii din PNRR, fără să se gândească la calculele politice. În plus, i-a dat replica lui Nicolae Ciucă, spunând că oamenii aşteaptă soluţii şi lideri care îşi asumă răspunderea, nu care stau pe margine și critică.

Guvernul "a ajuns la o înţelegere" cu Comisia Europeană cu privire la planul fiscal de reducere a deficitului, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat că este esenţial că experţii CE au fost de acord că România are nevoie de perioada cerută de 7 ani pentru a realiza proiecte majore de investiţii în economie. "Am ajuns la o înţelegere cu Comisia Europeană cu privire la planul fiscal. Este esenţial că experţii Comisiei au fost de acord că România are nevoie de o perioadă de 7 ani în care să facă investiţii masive în economie. Doar astfel vom ajunge la media UE în privinţa dezvoltării, a veniturilor cetăţenilor şi a nivelului de trai, în general. Există şi un acord asupra ideii că, dacă deficitul este mai mic decât investiţiile, atunci suntem pe o traiectorie sănătoasă", a afirmat Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern. El a adăugat că, evident, în paralel, statul "trebuie să facă un efort de a reduce cheltuielile, astfel ca echilibrul economic să se consolideze în următorii ani". "Prin urmare, investiţiile vor creşte în următorii ani şi vom continua să investim masiv în economie şi în infrastructură", a transmis prim-ministrul.

Ciolacu: Îmi voi asuma să iau deciziile care să aducă în România toţi banii din PNRR

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că îşi va asuma deciziile care să aducă în România toţi banii din PNRR, fără să se gândească la calculele politice, menţionând că oamenii vor să vadă lideri ce îşi asumă răspunderea, nu care "stau pe margine şi critică".

"Un mesaj pentru toţi colegii mei membri ai Guvernului şi pentru toţi angajaţii administraţiei centrale - deşi urmează o campanie electorală, prioritatea noastră este în următoarele două luni să recuperăm întârzierile şi să salvăm toţi banii din PNRR", a afirmat Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern. El a adăugat că oamenii aşteaptă soluţii şi lideri care îşi asumă răspunderea.

"Oamenii aşteaptă de la noi soluţii şi vor să vadă lideri care îşi asumă răspunderea, nu care stau pe margine şi critică. Eu îmi voi asuma să iau acele decizii care să aducă în România toţi banii din PNRR, fără să mă gândesc la calculele politice", a susţinut prim-ministrul.

România riscă să piardă 1,1 mld euro din PNRR

Marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că România va încasa o sumă importantă pe partea de jaloane îndeplinite din PNRR, dar va avea şi o suspendare de plată pe cele şase jaloane neîndeplinite. Ulterior, a existat un schimb de replici, pe reţelele de socializare, între premier şi preşedintele PNL pe această temă. Iniţial, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a solicitat lui Marcel Ciolacu "să explice de urgenţă ce va face pentru ca România să nu piardă cele aproximativ 1,1 miliarde de euro din PNRR".

Ca răspuns, şeful Guvernului i-a transmis că ''acest circ de-a opoziţia nu ajută pe nimeni'', iar ceea ce a invocat Comisia Europeană sunt lucruri petrecute în mandatul acestuia.

Miercuri, Ciucă i-a cerut lui Ciolacu să finalizeze reformele şi să deblocheze fondurile din PNRR, aceasta fiind, în opinia liderului liberal, ''singura cale de a merge înainte''. Românii aşteaptă rezultate, nu explicaţii şi "somnifere electorale" - i-a transmis Ciucă premierului. ''Domnule Ciolacu, trecem de la fapte la vorbe? În mandatul meu am atras 6,3 miliarde de euro din PNRR, respectând toate jaloanele necesare. Acestea sunt fapte, nu retorică. Astăzi, problema este la dumneavoastră. Guvernul pe care îl conduceţi a blocat accesul la fondurile din tranşa 3, din cauza celor 6 jaloane esenţiale nefinalizate. Nu e vorba de colaborare bună sau demisii de formă. Românii aşteaptă rezultate, nu explicaţii şi somnifere electorale. Finalizaţi reformele şi deblocaţi fondurile - aceasta e singura cale de a merge înainte'', a scris Ciucă, miercuri, pe Facebook. El i-a mai transmis lui Marcel Ciolacu, contracandidatul său pentru fotoliul de la Cotroceni, că nu se pot câştiga alegerile prezidenţiale evitând problemele reale ale României.

