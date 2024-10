Video Oficial: România pierde peste 1 miliard de euro, bani europeni, dacă nu elimină nepotismul din companiile de stat în cel mult 6 luni

Ne reformăm greu şi asta ne costă scump. Comisia Europeană suspendă o parte din a treia plată PNRR, în jur de 1 miliard de euro, pentru că nu am îndeplinit ce am promis. Mai exact, numim în continuare în fruntea companiilor de stat personaje susţinute politic, fără experienţă în domeniu, iar aceste numiri sunt netransparente. Vestea bună este că am mai avea şase luni de graţie în care să îndeplinim jaloanele impuse de Comisie.