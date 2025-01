SURSE: PSD are trei variante de nume pregătite, dacă nu îl va mai susţine pe Crin Antonescu

Surse Observator spun că PSD are trei variante în cazul în care Coalitia nu va sustine un candidat comun. Liderii PSD l-ar putea forţa pe Marcel Ciolacu să îsi asume din nou candidatura, chiar dacă premierul nu își mai doreste să intre în cursa pentru Cotroceni. O altă variantă ar fi sustinerea lui Victor Ponta, care ar atrage electoratul de extremă dreapta. Al treilea scenariu analizat în PSD ar fi un candidat independent, apropiat însă de zona social-democrata.

“Nu există entuziasm nici la PSD, nici la PNL să îl susţinem pe Crin Antonescu. Am auzi că nici în PNL nu există unanimitate pentru susţinerea lui Antonescu. PSD tace acum pentru că partidul testeaza alte soluţii. Dar încă de la inceput, liderii PSD nu au fost încântaţi să îl susţină pe Crin Antonescu” - au dezvaluit pentru Observator surse de la vârful PSD.

PSD analizează în culise mai multe scenarii pentru alegerile prezidenţiale, dar liderii cu influenţă în partid par decişi să renunte la susţinerea lui Crin Antonescu.

„Dacă facem acum sondaje, Crin Antonescu nu trece de 15%. În momentul în care ieşi din politică 10 ani, e greu… Dacă ar candida Crin Antonescu, cel mai mare risc ar fi că electoratul PSD se va duce spre candidatul suveranist. În cazul ăsta, cel mai bun sfat pe care îl putem da electoratului PSD ar fi să NU meargă la vot. Electoratul PSD s-ar împărţi în trei: o treime nu ar merge la vot, o treime s-ar duce cu candidatul indicat de partid şi o treime sau chiar mai mult s-ar duce spre candidatul suveranist dacă ar fi Călin Georgescu. Oricum, ar fi greu ca primarii PSD să mobilizeze electoratul pentru Crin Antonescu” - a declarat un lider PSD.

PSD analizează trei nume pentru un nou candidat

In plus, surse PSD spun că nu este exclus scenariul în care PSD şi PNL vor avea, în cele din urmă, candidaţi separaţi în cursa pentru Palatul Cotroceni. În acest moment, PSD are trei variante pe masă: Marcel Ciolacu, Victor Ponta sau un candidat independent apropiat, însă, de zona de influenţă a partidului.

Surse Observator spun că Marcel Ciolacu nu își mai dorește să candideze, după înfrângerea suferită în noiembrie, atunci când a intrat în istorie ca primul lider PSD care a ratat finala prezidenţială. Totuși, surse PSD spun că eșecul a avut drept cauza mai multe “erori de strategie”.

Mai exact, liderii PSD din mai multe judeţe le-au recomandat alegatorilor să îl voteze pe George Simion, sperând la o finală între Ciolacu și liderul AUR. De altfel, Alfred Simonis a recunoscut, recent, că toți liderii PSD i-au dat voturi lui George Simion in primul tur. Dezvăluirea a apărut într-un videoclip postat pe Tik Tok de Marcel Ciolacu.

Surse politice spun însă că liderii PSD ar putea să pună presiune pe Marcel Ciolacu, dacă partidul nu va găsi o soluție mai bună. Asta s-a intamplat şi anul trecut, atunci când Ciolacu a ezitat multă vreme și a decis să candideze după o presiune imensă pusă de greii partidului.

„O candidatură a lui Marcel Ciolacu este doar decizia domniei sale. Are o campanie de succes pe Tik-Tok, dar nu ştiu dacă îşi mai doreşte să candideze. Dacă partidul îi va cere asta, cu siguranţă că se va gândi. Dar Ciolacu a fost cam traumatizat după alegeri. A trecut printr-o experienţă nu prea plăcută, din cauza unor erori strategice sau erori de tactică nu a reuşit să intre în Turul II. Să vedem dacă liderii PSD îi vor cere să candideze” - spun surse de la vârful PSD.

O altă variantă ar fi susţinerea PSD pentru Victor Ponta. Fie o susținere asumată de partid, fie susţinerea din umbră, dacă Ponta va candida pe cont propriu la prezidenţiale.

„Victor Ponta aproape sigur va candida, se încălzeşte deja pentru prezidenţiale. Ponta se gândeşte că Marcel Ciolacu nu va candida şi atunci PSD să îl susţină pe el, chiar dacă nu în mod direct. Ponta dacă ar fi candidat PSD ar pierde, nu îl mai votează toţi pesediştii. Dar Ponta şi-a făcut alte calcule. Vrea să ia voturi de la electoratul suveranist, naţionalist plus voturi din zona de stânga” - sustine un lider PSD contactat de Observator.

În fine, varianta de avarie pentru PSD ar fi susţinerea unui candidat independent din zona de stânga, un personaj cu notorietate, apropiat de social-democraţi. O variantă analizată de liderii PSD ar fi președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, dar partidul testează și alte nume.

“PSD se mobilizează mai bine cu un candidat propriu, mai ales dacă ar fi cineva din zona de stânga. Vedem ce şanse are un candidat PSD dacă este singur, daca ar fi susţinut doar de PSD. Să vedem daca un candidat PSD poate să obţină susţinere din partea celorlalte partide din Coaliţie. La fel şi un candidat independent - trebuie văzut ce şanse are să fie susţinut de electoratul celorlalte partide” - au mai declarat sursele Observator.

