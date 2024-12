Surse PSD: Marcel Ciolacu a fost reconfirmat preşedintele partidului

Secretarul general al PSD Paul Stănescu a cerut vot de încredere pentru revenirea lui Marcel Ciolacu la conducerea partidului, iar social-democraţii au votat în unanimitate pentru a rămâne în funcţie.

Reconfirmat în funcţie

"Nu există nici o formare de majoritate fără PSD. Maturul din camera trebuie să fie PSD. Avem un gust amar în ce privește această campanie electorală și desfășurarea evenimentelor, după ce am hotărât împreună să intrăm la guvernare. Acum, cu toată atacurile și incoerența PNL și neimplicare a președintelui actual al României, ne aflăm în cea mai complicată situație a României. Începusem în sondaje să arătăm ca România merge în direcția corectă. Valorile în care noi credem și nu am vorbit identitatea și credința, prin tehnica de social media am reușit să împărțim electoratul tradițional al PSD. Marea provocare este ca singurul liant între dezvoltare și identitatea națională și valorile creștine, singurul partid capabil să fie liant suntem noi. Suntem condamnați, indiferent de rațiunile politice, de a ne implica în continuare în actual de guvernare. Dacă vom face un pas în lateral, să căutăm alți vinovați, de a ne căutăm frustrările și neîmplinirile, România nu va avea bani nici de dezvoltare, nici de salarii și pensii. Suntem în cel mai complicat moment. Nu suntem noi cei vinovați", a declarat Marcel Ciolacu, în timpul şedinţei.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai dificil moment de la Revoluţie

Marcel Ciolacu a ţinut să le spună colegilor şi că este cel mai dificil moment de la Revoluţie încoace şi că le recomandă colegilor să nu facă un pas în lateral sau înapoi.

"Este momentul cel mai de cumpănă, trebuie să hotărâm în ce direcție vrem să mergem, dar nu pentru PSD. Este cel mai critic moment al României. Nu cred în partide suverane, europene. PSD a băgat românii în UE, NATO, Schengen și dacă vom continua o băgat și în OECD. (....) Eu săptămâna trecută, nu cred ca orice lider ar fi făcut, mi-am înaintat demisia ca să avem discuția asta azi. Toată lumea vorbește la TV despre CCR. Cel mai important este să se continue alegerile. Eu nu vreau la masa verde. Avem turul 2, cei doi candidați. Românii vor ști mai bine să decidă

Indiferent de poziția mea în partid, eu nu vă recomand să facem vreun pas în lateral sau înapoi, indiferent cât de complicat va fi. Este momentul cel mai dificil în care se află România de la Revoluție", a mai spus Marcel Ciolacu.

PSD nu a decis pe cine susţine în turul II

Tot surse din partid spun că nu s-a decis pe cine va susţine partidul în turul II. "Nu pot să cer partidului un vot pentru susținerea unui candidat în turul 2. Să mai dezbinăm o dată și să ne implicăm nefiind în cursa, nu cred ca este oportun să decidem pe cine susținem. Decizia sa o ia românii fără ca noi să ne pronunțăm. Nu cred ca cineva va scoate Ro din UE. Nu permit nimănui să pună la îndoială loialitatea PSD față de țara. Noi am dus Ro în UE și NATO. Toate partidele din Parlament sunt Acolo cu votul românilor", ar mai spus Marcel Ciolacu în timpul şedinţei.

La scurt timp după rezultatul alegerilor din primul tur, Marcel Ciolacu a demisionat de la conducerea PSD și a anunțat că nu va candida la următorul congres pentru nicio funcție. El a precizat, însă, că va rămâne în funcția de premier. Ciolacu a obținut locul trei la alegerile prezidențiale.

Totodată, invitat în emisiunea "Alege ce urmează", moderată de Sandra Stoicescu, Marcel Ciolacu era categoric că îşi dă demisia.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Aţi ales cu cine să votaţi în turul al doilea la prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰