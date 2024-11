Marcel Ciolacu nu exclude formarea unui Guvern PSD-USR-PNL: "E foarte posibil"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că, după votul de duminică la alegerile parlamentare, este "foarte posibil" să existe o discuţie privind formarea unui Guvern PSD - USR - PNL.

"Este foarte posibil, vedem după votul de duminică. Duminică sunt alegeri parlamentare, vedem după...", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD, întrebat dacă vede posibilă varianta unui Guvern PSD - USR - PNL după alegerile de duminică.

Marcel Ciolacu a demisionat de la conducerea PSD

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a demisionat de la conducerea PSD. A anunțat că a felicitat-o pe Elena Lasconi, candidata USR, și a spus că partidul nu face contestație. El a mai precizat că va rămâne prim-ministru, până după alegerile parlamentare, și că nu va mai candida la următoarele alegeri interne.

"Aș dori să felicit pe cei care s-au calificat conform votului românilor în turul II. I-am și scris doamnei Lasconi și am felicitat-o, cum este normal. Partidul Social Democrat nu va face contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Regulile democrației și importanța acestui tur II este mult mai mare decât interesele noastre personale. Eu aseară i-am dat secretarului general demisia, am convocat un consiliu politic național și o să comunicăm decizia pe care o s-o luăm", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat ce va face în situaţia în care conducerea partidului nu îi acceptă demisia, el a subliniat că aceasta este un act unilateral. "Nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral", a susţinut liderul PSD.

