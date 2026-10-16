Trump s-a răzgândit și nu mai vrea să transmită live execuția teroristului Nidal Hasan

Donald Trump s-a răzgândit și a anunțat că execuția criminalului condamnat Nidal Hasan nu va mai fi transmisă live. Fostul psihiatru al armatei americane condamnat pentru uciderea a 13 persoane la baza militară Fort Hood, în 2009, va fi executat pe 3 decembrie prin împușcare, iar rudele victimelor vor putea asista dacă doresc, a mai adăugat liderul de la Washington.

"Va fi executat, aşa cum era prevăzut, prin împuşcare, dar evenimentul nu va fi transmis în direct", a scris Trump pe platforma sa Truth Social. Preşedintele american a susţinut că difuzarea execuţiei ar fi putut avea un efect de descurajare, oferind lumii un exemplu despre modul în care Statele Unite îi tratează pe terorişti. El a adăugat însă că multe persoane "foarte bune şi bine intenţionate" ar prefera să nu îl vadă pe Hasan murind, nici printr-o transmisie în direct, nici prin intermediul altui suport vizual.

Cine e Nidal Hasan

Decizia vine după ce planul Pentagonului de a transmite în direct execuţia, anunţat de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a provocat reacţii critice în Statele Unite, inclusiv în rândul republicanilor. Vicepreşedintele JD Vance s-a distanţat de această iniţiativă, iar lideri religioşi şi observatori internaţionali şi-au exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la oportunitatea unei astfel de transmisiuni, relatează Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Nidal Hasan, un musulman născut în Statele Unite şi de origine palestiniană, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al imensei baze de la Fort Hood, pentru a-i împiedica pe soldaţi să participe la un război pe care îl considera "ilegal" în Afganistan şi Irak. Considerat un lup singuratic al grupării jihadiste Al-Qaida, acest psihiatru militar a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldaţi, şi a rănit alte câteva zeci.

2.700 de execuţii la nivel mondial în 2025

La nivel mondial, anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, însă numai două dintre acestea au organizat execuții publice. Potrivit Amnesty International, în Iran au avut loc 11 execuții publice în 2025, iar în Afganistan, alte șase.

Potrivit datelor organizaţiei pentru drepturile omului, țările cu cele mai multe execuții anul trecut au fost China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și Statele Unite, în această ordine.

În unele state americane, execuțiile pot fi urmărite de martori din afara sistemului judiciar. Jurnaliștii sunt adesea obligați să fie prezenți, iar persoana condamnată poate invita martori. În anumite state, și cetățenii obișnuiți se pot înscrie pentru a asista la execuții.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961

Autoritățile americane nu au mai executat pe nimeni timp de 17 ani, până în ultimul an al primului mandat al lui Donald Trump, când au avut loc 13 execuții într-un interval scurt. După revenirea la Casa Albă, Trump a anulat rapid moratoriul privind execuțiile federale impus de predecesorul său, Joe Biden.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961, când un soldat american a fost spânzurat după ce a fost condamnat pentru violarea unei fetiţe austriece în vârstă de 11 ani. Execuția a fost autorizată de președintele de atunci, Dwight D. Eisenhower, și a avut loc chiar dacă familia victimei i-a cerut succesorului acestuia, John F. Kennedy, să acorde clemență.

Ultima execuție militară prin împușcare a avut loc în ianuarie 1945. Atunci, Eddie Slovik, un soldat american tânăr condamnat pentru dezertare, a fost împușcat în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial.