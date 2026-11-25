Statele Unite se pregătesc să anunțe un nou val de taxe vamale care ar urma să afecteze mai multe dintre cele mai mari economii ale lumii. Printre partenerii comerciali vizați de administrația Trump se numără Uniunea Europeană, China și Japonia. Anunțul ar putea fi făcut chiar în cursul zilei de miercuri.

Donald Trump pregătește noi taxe pentru marile economii ale lumii. Europa, printre țintele Washingtonului - Profimedia

Cel puțin 14 țări și jurisdicții comerciale ar urma să fie afectate de noile măsuri pregătite de Washington. Nivelul taxelor vamale va fi diferit, în funcție de acordurile comerciale încheiate anterior cu administrația americană.

Decizia vine în urma unei investigații comerciale lansate de Casa Albă în luna martie, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump în aprilie 2025, în cadrul inițiativei denumite „Ziua Eliberării”.

Liderul de la Casa Albă consideră că impunerea unor taxe suplimentare asupra importurilor va contribui la dezvoltarea industriei americane și la crearea de noi locuri de muncă. Secretarul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, a susținut anterior că supraproducția din alte țări afectează industria americană și descurajează investițiile.

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Tensiunile comerciale dintre SUA și China ar putea escalada

Noile măsuri riscă să complice relațiile dintre Washington și Beijing, în condițiile în care cele mai mari două economii ale lumii nu au reușit să își soluționeze toate disputele comerciale.

În ciuda întâlnirii de săptămâna trecută dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, mai multe divergențe rămân nerezolvate, iar acordul comercial provizoriu dintre cele două puteri urmează să expire pe 10 ianuarie 2027.

Autoritățile americane au acuzat China că nu și-a respectat integral angajamentele asumate în octombrie 2025, în special în ceea ce privește achizițiile de produse agricole și comerțul cu pământuri rare și alte minerale esențiale.

Între timp, Beijingul a decis să prelungească până pe 27 ianuarie suspendarea interdicției privind exporturile unor minerale strategice, printre care galiul, germaniul și antimoniul.

Politica tarifară a lui Donald Trump, criticată pentru efectele asupra economiei

Taxele vamale reprezintă unul dintre principalele instrumente ale politicii economice promovate de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă.

Măsurile au atras însă numeroase critici, din cauza efectelor asupra prețurilor plătite de consumatorii americani și asupra economiei mondiale.

Deocamdată, nivelul noilor taxe vamale și calendarul aplicării acestora nu au fost precizate în informațiile publicate de BBC.