Statele Unite şi Rusia fac presiuni asupra Europei să revizuiască arhitectura de securitate a continentului în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, iar acest lucru ar putea însemna orice, de la acordarea unui cuvânt mai greu de spus Moscovei până la nicio schimbare, scrie POLITICO, citat de news.ro.

Liderul rus Vladimir Putin insistă de mult timp asupra unei regândiri a apărării europene, cerând ca NATO să-şi retragă forţele şi ca Rusiei să i se acorde un cuvânt decisiv în ceea ce priveşte securitatea continentului, solicitări care datează dinaintea invaziei pe scară largă din Ucraina. Însă Donald Trump, dornic să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, se aliniază acum parţial acestei gândiri. "Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană de după război. Cele două aspecte trebuie luate în considerare împreună", a afirmat duminică Jared Kushner, trimisul special al lui Trump pentru pace.

POLITICO a discutat cu 12 foşti şi actuali oficiali europeni, experţi şi diplomaţi NATO. Multora dintre aceştia li s-a acordat anonimatul pentru a se putea exprima deschis. Aceştia au stabilit limite clare: fără discuţii la care Europa să nu ia parte, fără decizii unilaterale privind aderarea Ucrainei la NATO şi fără un nou acord dacă nu aduce sfârşitul războiului. "Avem o ordine de securitate în Europa, nu avem nevoie să o schimbăm", a declarat ministrul norvegian al apărării, Tore Sandvik, într-un interviu. În aceste condiţii, POLITICO schiţează cinci scenarii posibile şi evaluează probabilitatea ca acestea să se producă. Nu toate se exclud reciproc.

1. Consolidarea OSCE

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena, este unul dintre puţinele organisme europene de securitate din care Rusia încă face parte. Documentul de la Viena al acesteia prevede măsuri de reducere a riscurilor, cum ar fi solicitarea ca ţările să anunţe cu cel puţin 42 de zile în avans activităţile militare care implică 9.000 sau mai mulţi soldaţi.

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În cazul unui acord de pace, OSCE ar putea constitui o platformă gata pregătită pentru monitorizarea încetării focului, finalizarea aspectelor mai detaliate ale negocierilor de pace şi a măsurilor de consolidare a încrederii, cum ar fi noile notificări privind activităţile militare, a declarat Ulrich Kühn, şeful departamentului de cercetare pentru controlul armamentului din cadrul think tank-ului IFSH.

Aceasta, în contextul în care, luna aceasta, la Dublin, peste 40 de ţări au susţinut "discuţii privind mecanismele suplimentare de gestionare şi reducere a riscurilor ce contribuie la stabilitatea în Europa", în cazul încheierii unui acord de pace. Dezavantajul îl reprezintă dimensiunea "greoaie" a organizaţiei cu 57 de membri şi procesul decizional bazat pe consens, arată Sven Biscop, directorul programului pentru Europa al Institutului Egmont.

Instituţia este deschisă unui rol mai amplu. "Trebuie să valorificăm pe deplin această platformă unică pentru a menţine dialogul, a restabili transparenţa, a reduce riscurile şi a gestiona tensiunile", a declarat pentru POLITICO secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu. "OSCE rămâne un forum-cheie pentru reconstruirea unei arhitecturi de securitate mai stabile şi mai previzibile în Europa", a spus el. POLITICO evaluează probabilitatea ca acest scenariu să se întâmple la 3 din 5.

2. Un consiliu NATO-Rusia reînviat

Reînvierea Consiliului NATO-Rusia, aflat în stare de agonie, este o idee susţinută de Kushner. Înfiinţat în 2002, acesta a fost un forum de consultare, reducere a riscurilor şi luare în comun a deciziilor - ceea ce a dus la acorduri limitate, precum un acord reciproc de salvare a echipajelor submarinelor şi planuri comune de combatere a terorismului. Consiliul putea lua decizii prin consens cu privire la propria activitate, dar nu îi acorda Rusiei dreptul de veto asupra deciziilor NATO sau asupra politicilor de apărare ale aliaţilor.

Ultima sa reuniune a avut loc cu o lună înainte de invazia pe scară largă a Moscovei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat de atunci că acest format este "mort". Alianţa militară menţine încă o linie de comunicare cu generalul de vârf al Rusiei, Valeri Gherasimov. Însă această legătură este în mare parte nefolosită, în principal deoarece Rusia refuză să se implice, potrivit unui diplomat NATO şi unui oficial NATO.

Atunci când are loc un contact, "conţinutul schimburilor de opinii seamănă mai degrabă cu monologuri paralele", a afirmat diplomatul. Reactivarea Consiliului după încheierea unui acord de pace ar putea contribui la gestionarea escaladării conflictului, au afirmat alţi doi diplomaţi ai alianţei. Aceştia au avertizat însă că acest demers ar trebui realizat cu prudenţă, întrucât ar putea conferi Rusiei o anumită legitimitate. Probabilitatea de a se realiza acest scenariu este evaluată la 2 din 5.

3. Un nou tratat de securitate

Un nou acord cuprinzător la nivel european, care să se bazeze pe instituţiile actuale - sau să le înlocuiască în totalitate - reprezintă o altă posibilitate; dar este, de asemenea, probabil să întâmpine cea mai mare rezistenţă din partea aliaţilor Ucrainei. Un nou pact ar avea avantaje, a afirmat Biscop de la Egmont. Acesta ar putea lua în considerare noi realităţi, precum aderarea Finlandei şi a Suediei la NATO şi aspiraţiile Ucrainei de a adera la UE, precum şi noi riscuri militare, cum ar fi inteligenţa artificială. "Geopolitica s-a schimbat, aşa că nu poţi pur şi simplu să reiei de unde ai rămas - va trebui să renegociezi", a spus el.

Orice nou tratat riscă, de asemenea, să alimenteze temerile europene cu privire la acordarea Rusiei a unei influenţe prea mari asupra arhitecturii de securitate a continentului. "Nu există absolut niciun temei pentru a pune la îndoială alianţele existente. Nu vom discuta astfel de chestiuni", a declarat săptămâna trecută ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Şi mai greu de acceptat pentru Europa este propunerea Rusiei de a încheia acorduri cu ţări individuale membre ale NATO. "Acestea ar putea fi acorduri bilaterale care… îndeplinesc criteriile pactelor de neagresiune reciprocă", a declarat la începutul acestei luni şeful departamentului de planificare politică al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Aleksei Drobinin. Pentru NATO, aceasta este o "opţiune complet exclusă", a afirmat un diplomat al alianţei, susţinând că ar permite Moscovei să creeze disensiuni între aliaţi.

O opţiune mai restrânsă este sugestia Statelor Unite ca Ucrainei să i se acorde garanţii de securitate similare celor oferite de NATO. Însă vineri, viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a calificat-o drept "o opţiune inacceptabilă" pentru Moscova. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are, de asemenea, unele îndoieli.

"Când vorbim despre garanţii 'asemănătoare articolului 5', avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Care ţări vor sprijini Ucraina dacă aceasta va fi atacată din nou? Ce anume vor face partenerii noştri ca răspuns? Ce trupe vor fi staţionate în avans pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate acestea? Şi va funcţiona cu adevărat?", a declarat Zelenski luni în faţa Adunării Parlamentare a NATO. Probabilitatea să se întâmple este de 1/5.

4. Un nou format UE-Rusia

Şi UE a avut cândva un canal formal de cooperare cu Rusia în cadrul Acordului de parteneriat şi cooperare din 1997. Consiliul Permanent de Parteneriat a convocat reuniuni ministeriale pe teme de securitate externă, justiţie, cercetare şi chestiuni economice şi a condus la acorduri privind facilitarea vizelor şi cooperarea la frontieră. Acesta a fost îngheţat după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014. Mandatul UE în chestiuni precum comerţul, sancţiunile, vizele şi gestionarea frontierelor îi conferă flexibilitate şi pârghii de negociere cu Moscova în stabilirea relaţiilor postbelice, a afirmat un diplomat al UE, subliniind totodată că blocul are un mandat limitat în chestiuni de securitate.

"Atât timp cât un astfel de format este perceput ca o modificare a actualei arhitecturi de securitate din Europa, acesta nu va avea succes", a spus diplomatul. "Va trebui să fie încadrat ca o anexă la arhitectura actuală", adaugă el. Orice încercare de normalizare a relaţiilor economice şi energetice cu Rusia prezintă riscuri, a adăugat Kühn. "Nu vrei să te grăbeşti şi să laşi gazul rusesc să curgă din nou, pentru că te faci foarte vulnerabil", arată el. "Acest lucru va dura ceva timp… măsurile de consolidare a încrederii (şi) a securităţii au prioritate", punctează diplomatul.

Şi nu va fi doar Bruxelles-ul cel care va purta discuţii cu Moscova. "Orice discuţii semnificative despre cadrul de securitate al Europei pot avea loc numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Ucraina... în special cu aliaţii NATO şi cu statele membre ale UE", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Probabilitatea de realizare este estimată la 2/5.

5. Totul rămâne la fel

Oficialii spun că aceasta este opţiunea cea mai probabilă, chiar dacă Moscova afirmă clar că este inacceptabilă. În parte, acest lucru se datorează faptului că cele mai importante alianţe militare şi economice ale Europei nu au inclus niciodată Rusia, spune Biscop. "Există doar o singură UE şi un singur NATO, din care Rusia nu poate face parte, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere geopolitic, Rusia este acum o vecină a Europei", explică el. "Nu vom concepe niciodată un fel de arhitectură de securitate care să ne permită să luăm decizii în comun", subliniază Biscop.

"Nu este un scenariu bun… va fi foarte instabil", adaugă Biscop, dar "având în vedere cererile nerealiste ale Rusiei, este destul de probabil ca acesta să fie rezultatul final", argumentează el. Acelaşi diplomat NATO citat mai sus a formulat lucrurile mai direct. "Rusia a ignorat complet orice acord de pace încheiat în ultimii 30 de ani", a spus acesta. "Dacă vrei să relansezi un dialog, este nevoie ca ambele părţi să fie de acord cu termenii acestuia; nu poţi avea doar una - asta înseamnă să vorbeşti singur", arată diplomatul. Probabilitatea ca acest scenariu să se întâmple este cea mai ridicată: 4 din 5.