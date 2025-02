Victor Ponta, demis de Marcel Ciolacu din funcţia de consilier onorific, după ce ar fi lăsat de înţeles că va candida la alegerile prezidenţiale

Victor Ponta deţinea funcţia de consilier onorific în domeniul relațiilor economice internaționale la Guvern, din luna august 2023. În prezent, el a rămas membru PSD şi deputat PSD de Dâmboviţa.

Dacă îşi va menţine decizia de a candida la prezidenţiale, el va trebui să demisioneze din partid sau va fi exclus din PSD, într-o şedinţă al Consiliului Politic Național al partidului.

Vestea a fost confirmată şi de Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. "Am avut o discuţie cu Premierul Ciolacu şi am înţeles motivele strict politice pentru care a trebuit să ia decizia. Sunt convins şi onorat că, în perioada în care am fost consilier onorific pentru relaţii economice internaționale, l-am sprijinit în toate proiectele benefice pentru România. Sunt de asemenea convins că politicile economice ale ţării noastre trebuie să stimuleze investiţiile private şi producţia naţională în interesul nostru suveran - adică să punem România pe primul loc, mai ales în noul context internațional promovat de Administrația Trump. Îi mulţumesc pentru oportunitate şi colaborare! Voi continua să promovez interesele economice ale României din orice poziţie publică şi privată!"

Articolul continuă după reclamă

Antonescu, validat drept candidat la alegerile prezidenţiale

Candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale a fost validată, duminică, prin vot, în cadrul Congresului extraordinar al PSD. Astfel, acesta are acum susţinerea oficială a PNL, UDMR şi PSD.

Potrivit rezultatului anunţat de Bogdan Ivan pe scena Congresului extraordinar al PSD, din 5.928 de reprezentanţi convocaţi, au fost prezenţi 5.516. Au fost înregistrate 5.484 de voturi ”da”, 18 voturi negative şi 14 abţineri. Astfel, candidatura lui Crin Antonescu a fost validată de Congresul extraordinar al PSD.

”Ăsta poate fi începutul unei frumoase prietenii. În cazul nostru e puţin altfel, povestea e ceva mai interesantă, ceva mai spectaculoasă şi tot ce îmi doresc, nu doar pentru noi, ci pentru ţara noastră, e ca această lungă şi complicată poveste să aibă happy end. Happy end înseamnă o România stabilă, cu un raport, în fine, normal, după 20 de ani, între preşedinte, Parlament, partide politice, deci cetăţeni. Mulţumesc mult tuturor!”, a transmis Crin Antonescu, după anunţarea votului.

La scurt timp, Victor Ponta îşi anunţa intenţia de a intra în luptă. ”Sunt foarte hotărât să intru în luptă, românii să aibă mai mulţi lideri curajoşi care să propună o schimbare radicală. (...) Ştiu cum trebuie să duc această bătălie, o să propun un proiect radical, un proiect de schimbare totală şi o să mă lupt pentru acesta”, a arătat el.

”Românii au dat un semnal foarte clar în noiembrie, s-au săturat de acest sistem falimentar al lui Iohannis, s-au săturat de aranjamente între şefi de partide, vor să fie auziţi, vor să fie ascultaţi şi vor să facă o schimbare radicală. Din păcate, coaliţia nu-I ascultă pe români, prin desemnarea unui candidat al trecutului, al sistemului, candidat al nimănui pentru nimic, arată că nu vor să facă schimbare, vor să perpetueze tot ceea ce a fost rău în aceşti zece ani. Azi, un singur candidat anunţat, Călin Georgescu, vorbeşte despre schimbare radicală, ceilalţi sunt oamenii sistemului, vor să ţină sistemul. Ştiu că vor să-l scoată din competiţie, vor să închidă gura tuturor”, a susţinut Victor Ponta, duminică, după Congresul extraordinar al PSD la care a fost validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

El a susţinut că în 2014 au fost ”manipulate” alegerile, că a fost îndatorată ţara cu 200 de miliarde de euro.

”Ştiu cum au făcut dosare şi au distrus dreptul românilor de a trăi mai bine”, a continuat el.

Ponta a adăugat că este hotârât să intre în competiţia electorală. ”Sunt foarte hotărât să intru în luptă, românii să aibă mai mulţi lideri curajoşi care să propună o schimbare radicală aşa cum aşteaptă ei, nu să lase să se perpetueze sistemul lui Iohannis încă cinci ani cu un preşedinte la fel ca Iohannis. Ştiu cum trebuie să duc această bătălie, o să propun un proiect radical, un proiect de schimbare totală şi o să mă lupt pentru acesta, alături de toţi românii care vor schimbare. Trebuie neapărat să punem România pe primul loc”, a susţinut Victor Ponta, menţionând că a vrut să spună aceste lucruri la Congresul PSD, dar nu a fost lăsat să intervină.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat vreodată să rezervaţi o cazare şi ulterior să descoperiţi că nu există? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰