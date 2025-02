Lasconi: Cred că nici Ceauşescu nu a fost atât de urât cât este Klaus Iohannis

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, luni, în legătură cu faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu demisionează din funcţie, că acesta este "un caz patologic politic de politician care se ţine cu dinţii de putere", susţinând că "nici Ceauşescu nu a fost atât de urât cât este Klaus Iohannis".

Elena Lasconi critică dur refuzul lui Klaus Iohannis de a demisiona

"Omul ăsta nici în al 13-lea ceas nu face ce trebuie. Adică, prin această declaraţie nu a făcut altceva decât să inflameze şi mai mult oamenii care sunt frustraţi şi supăraţi şi, probabil, le-a mai pus un procent sau două izolaţioniştilor pentru că are multe lipsuri acest preşedinte pe care îl consider ilegitim, iar demnitatea la el nu există", a afirmat Lasconi, la conferinţă de presă la Parlament, întrebată despre faptul că preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu demisionează din funcţie.

Lasconi a arătat că îi este ruşine că l-a votat pe Klaus Iohannis.

"E ruşinos că avem un caz patologic politic de politician care se ţine cu dinţii de putere, e ruşinos. Mi-e ruşine că l-am votat şi cred că tuturor românilor care şi-au pus încrederea în acest Klaus Iohannis, pe lângă dezamăgire, cred că le este şi ruşine că au făcut asta. Nu cred că există un preşedinte, cred că nici Ceauşescu nu a fost atât de urât cât este Klaus Iohannis şi nici acum nu se trezeşte", a adăugat lidera USR.

Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat luni că aceia care îi cer demisia vehiculează o temă populistă şi electoralistă, menţionând că "în puţine luni" va pleca de la Cotroceni, şi a subliniat că acum este importantă pregătirea pentru alegeri.

"Cred că este o temă vehiculată din motive populiste şi electoraliste, pentru că, nu-i aşa, funcţionăm după Constituţie. Atunci când am fost ales, peste şase milioane de români mi-au dat votul, pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituţia. Şi în Constituţie scrie foarte clar şi îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul preşedintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuţia. Oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puţine luni plec şi ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri", a spus preşedinte, în cadrul unei conferinţe de presă.

