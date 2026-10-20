Spitalele sunt pline în această perioadă. Tot mai mulţi copii ajung la urgenţă cu febră, vărsături şi probleme respiratorii. Numărul cazurilor a crescut cu 30% în doar două săptămâni. Unii nici nu apucă să scape de o viroză că se îmbolnăvesc din nou.

Sunt foarte multe prezentări la camerele de gardă și la unitățile de primiri urgențe de la spitalele de copii din Capitală. La Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală, prezentările în prima jumătate a lunii octombrie au crescut cu peste 500 față de prima jumătate a lunii septembrie. Vorbim despre foarte mulți copii care au rinovirus, enterovirus, dar și virusuri paragripale.

Copiii ajung în camera de gardă, în special după lăsarea serii, cu probleme de respirație, probleme digestive, cu greață, vărsături, uneori chiar și cu febră. Sunt și multe internări, pentru că spun medicii, copiii, în special cei care sunt foarte mici, au nevoie de tratament în regim de spitalizare. Acesta este și motivul pentru care îi internează pe cei mici și îi țin în spital.

Acesta este și motivul pentru care cele două secții de probleme respiratorii, dar și secția de probleme digestive, sunt aproape la capacitate maximă în acest moment. Dacă sunt copiii cu probleme mai serioase din aceste patologii sunt redirecționați către alte spitale pentru internare.

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Medicii spun că se întâmplă un alt fenomen în această perioadă, și anume copiii iau virusuri unul după celălalt. Nici nu au terminat bine cu simptomele de la unul dintre virusuri și contactează un alt virus.

Se întâmplă asta pentru că au început să meargă în colectivitate. Merg la grădiniță, la școală și la diverse activități care se întâmplă în spații închise, aglomerate, unde sunt mai mulți copiii care au astfel de probleme de sănătate.

Medicii spun că important este ca la primele simptome părinții să fie atenți, să-i țină pe cei mici acasă, să nu-i mai trimită la școală sau grădiniță și să contacteze imediat medicul de familie. De asemenea, recomandarea este să ajungă la spital atunci când copilul face febră 40, când nu se mai hidratează cum trebuie și nu mai mănâncă cum trebuie.