Din cauza fricii de medic, multe persoane ajung să amâne chiar și controalele de rutină, chiar dacă acestea pot ajuta la depistarea din timp a unor probleme de sănătate. În cazul femeilor, invitatul Observator 16, Isabela Botea, medic primar ecografie, explică ce temeri apar înaintea programărilor la medic, dar și cât de des ar trebui făcute analizele și investigațiile preventive.

Prezentator: Să luăm un caz. O femeie de 35 de ani, fac o medie 35-40 de ani. Care ar fi analizele pe care ar trebui să le facă și odată la cât timp? Și mă refer aici la analizele de prevenție, nu dacă sunt simptome care să o trimită la un medic specialist.

Invitat: Sigur, controalele de screening în primul rând. Să meargă la ginecolog pentru a efectua PAP test pentru prevenția cancerului de col uterin. Dar din păcate cel mai frecvent cancer feminin este cancerul de sân. Încă este numărul unu din totalul cancerelor, sunt statistici în acest sens. Pentru cancerul de sân, prevenția se face până în 40 de ani, făcând o ecografie odată pe an și în unele cazuri chiar și RMN, în cazuri în care există un risc familial. Și după 40 de ani, e foarte important să facem prima mamografie, din 2 în 2 ani. Mamografia este singura metodă de screening pentru cancerul de sân. Dovedită prin studii pe zeci de mii de paciente, ea reduce mortalitatea prin cancer de sân cu mai mult de 30%. Este un procent foarte mare.

Prezentator: Din 2 în 2 ani, între aceste mamografii se mai face ecografie?

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Invitat: Da, anual se face ecografie. Adică se postrează și ecografia. De multe ori sau de cele mai multe ori, mamografia singură nu poate caracteriza complet sânul, mai ales în cazul sânului dens al femeilor tinere. Și atunci este nevoie ca pe lângă mamografie să efectuăm și o ecografie sau un RMN.

Prezentator: Și aici sunt câteva mituri, pentru că dincolo de teama asta de a merge la medic, multe dintre doamne se gândesc, păi mă doare, păi e o jenă, e un disconfort, merg cu frică de procedura în sine. Hai să o explicăm puțin, pe înțelesul tuturor, cât putem să o facem la televizor, tocmai ca să spulberăm aceste mituri.

Invitat: În privința mamografiei, da, sunt foarte multe mituri. În primul rând, femeile nu vin la control de teamă. Teama este umană, este un sentiment firesc până la urmă, pentru că nu le este teamă neapărat de investigație, cât le este teamă de vestea, o veste neplăcută, care poate provoca o traumă, nu? Își fac foarte multe scenarii, ca orice lucru care te îngrijorează. Eu aș propune femeilor să, nu își propună să trateze sau să rezolve teama, ci pur și simplu să-și ia teama și să vină la control, să facă o programare, pentru că la control putem rezolva sau putem dizolva orice neliniște. În privința mamografiei, mamografia, da, este o investigație de screening, deci, practic, se adresează femeilor sănătoase, sau posibil sănătoase, sau cel mai probabil sănătoase, după 40 de ani, astfel încât se verifică femeile din acea grupă de vârstă în ideea de a descoperi un stadiu precoce al cancerului de sân, sau de a descoperi că nu avem nimic, că suntem sănătoși. Teama, teama de durere, în primul și în primul rând.

Prezentator: Deci doare sau nu doare?

Invitat: Este o investigație care îți provoacă un disconfort. Există și doamne care se plâng de durere în timpul mamografiei, pentru că dacă acel sân este sensibil în general, în special înainte de ciclu menstrual, sânul poate avea o sensibilitate naturală, să spunem, nu? Atunci, într-adevăr, mamografia poate să fie însoțită de un disconfort, chiar o ușoară durere. Dar pentru acele câteva secunde, poţi să îţi salvezi viața.

Prezentator: Dacă descoperi totuși ceva că este în neregulă, tocmai ca să nu te sperii, trebuie să explicăm că există tratamente, în ziua de astăzi, cancerul descoperit din timp. Poate să fie tratat?

Invitat: Absolut. Poate să fie tratat într-o proporție aproape de 100%, sau chiar 100%, depinde de stadiul 0-1. Dar dacă este descoperit în stadii incipiente și să nu așteptăm să simțim ceva la palpare.

Prezentator: Și fără să te simți mutilată.

Invitat: Absolut. Este o tendință către chirurgie minim invazivă, conservatoare, adică se păstrează sânul, nu se fac mastectomii în număr atât de mare, așa cum se făceau în urmă cu 30 de ani. Adică nu se îndepărtează glanda mamară cu tot. Doar în anumite situații. Revenind la mituri și la teama de mamografie, pe lângă teama de durere, există și teama de radiații. Nu mă duc la mamografie pentru că prin acea compresiune absorb radiații.

Prezentator: Și îmi expun în corpul unui pericol și mai mare.

Invitat: Exact. Compresiunea aceea sânului este necesară, pentru că odată îndepărtează țesuturile și face ca sânul să fie un pic mai mic și doza de radiații scade.

Prezentator: Deci am încercat să venim cu câteva explicații, tocmai pentru a arăta că nu este iată nici cu pericol pentru corp în egală măsură cu cât ajunge mai repede la medic.