Frigul şi vântul puternic nu ne afectează doar confortul, ci şi sănătatea pielii. Schimbările bruşte de temperatură pot accentua problemele dermatologice deja existente, dar pot favoriza şi apariţia iritaţiilor, a uscăciunii şi a crăpăturilor. Specialiştii ne recomandă să ne protejăm nu doar tenul, ci şi gâtul, decolteul şi urechile, zone adesea expuse direct la frig. Iar crema cu SPF nu trebuie să dispară din rutina zilnică nici iarna, pentru că radiaţiile ultraviolete ne pot afecta pielea în orice anotimp.

Folosim SPF doar vara pentru că ne arde soarele. Ne protejăm faţa, dar uitam de mâini, gât sau urechi. Aceasta este doar o greşeală care poate afecta pielea în timp. La 30 de ani, Mari a înţeles că trebuie să aibă mai multă grijă de tenul ei.

”Seara îmi dau cu un ser şi o cremă hidratantă, iar dimineaţa o cremă hidratantă şi SPF pentru că e foarte important, după care aplic machiajul zilnic”, spune Mari.

Medicii avertizează că schimbările de temperatură pot agrava problemele pielii sau pot duce la apariţia unora noi.

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”Schimbările acestea bruşte de la plus la minus afectează bariera cutanată, tenul se deshidratează, vasele de sânge se contractă, se dilată, pot apărea accentuări ale afecţiunilor anterioare, ale rozaceelor, ale cuperozei. Putem face acasă măşti, cu miere, cu ou, cu ulei de măsline”, explică Luiza Dilirici, medic primar chirurgie plastică.

Există si alternative la metodele de întreţinere si înfrumuseţare.

”Pentru o regenerare mai profundă se foloseşte propria plasmă pentru faţă gât şi decolteu, iar terapia intravenoasă livrează nutrienţii direct în sânge cu absorbţie aproape completă, pentru vitalitate, imunitate şi chiar un ten mai luminos”, spune Hatice Sezgin, medic specialist chirurgie plastică.

”Acupunctura are atât acupunctură facială care ajută la elasticizarea pielii, la hrănirea ei, la stimularea microcirculaţiei locale, astfel tenul devine mai elastic, mai bine hrănit, şi mai luminos pe tot parcursul iernii”, spune Mara Anghel Ciobanu, medic specialist acupunctură.

Şi pielea bărbaţilor este afectată de vreme. Tot mai mulţi merg la specialişti pentru îngrijirea tenului. În luna noiembrie, programările au crescut cu 20% în rândul femeilor şi cu 10% în cazul bărbaţilor.