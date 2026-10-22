Când ajung dozele suplimentare de vaccin antigripal în farmacii. Anunțul ministrului Rogobete

Întregul sistem de sănătate așteaptă rectificarea bugetară. O gură de oxigen pentru achitarea facturilor restante. Este nevoie de 11 miliarde şi jumătate de lei, în condițiile în care furnizorii au de recuperat datorii încă din luna iulie.

Ministrul Sănătății a anunțat că va începe un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe care o consideră responsabilă pentru problemele apărute în sistemul de sănătate. În plus, dacă rectificarea bugetară va întârzia, ministrul va solicita alocarea unor sume din fondul de rezervă.

Între timp, sunt așteptate și doze suplimentare de vaccin antigripal, după deficitul din ultima perioadă. Primele doze vor începe să fie distribuite în această seară.

"Vor fi distribuite 65.000 de doze, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite alte 110.000 de doze la nivel naţional. Eu sper ca săptămâna viitoare să putem reuşi rectificarea bugetară, dacă nu am spus şi voi propune acest lucru pentru unităţile de primiri urgenţe dacă întârzie rectificarea mai mult de o săptămână-două voi solicita bani din fondul de rezervă.

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Am solicitat în această seară către toate unităţile de primiri urgenţe din România un necesar urgent de medicamente şi materiale critice", a declarat Alexandru Rogobete.