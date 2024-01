Vezi și

Postul interminent presupune consumul de alimente fără restricţii într-un anumit interval orar, apoi lipsa totală a meselor pentru restul orelor din zi. Cel mai cunoscut este 16 cu 8.

Carmen Grebenişan, influencer: Experiență postului intermitent la mine continuă. Am activat această zonă pe care nu am crezut că pot să o duc. De 6 luni în care am ținut post intermitent aproape în fiecare zi. Am scăzut în jur de 3-4 kilograme, dar în același timp am făcut și sport așa că masa musculară a crescut și s-a echilibrat.

Mihail Pautov, medic chirurg: Beneficii cardiovasculare, beneficii ca şi longevitate, prelungirea speranţei de viaţă, beneficii cognitive, beneficii în reducerea risculului de prediabet şi diabet.

Mecanismul prin care corpul scapă de toxine cu ajutorul fastingului se numeşte autofagie

Mihail Pautov, medic chirurg: Corpul tău nemaiavând nutrienţi din tractul tău digestiv, începe să caute acei nutrienţi în corp. Sunt nişte efecte demonstrate, apar acele autofage în celule care încep să cureţe efectiv celula de nişte resturi.

În ultimii ani, postul intermitent a fost adoptat de oameni politici sau vedete din ţară şi străinătate. Damian Draghici spune a reuşit un post negru de 9 zile.

Atunci când postul negru însă devine prea lung, lucrurile pot scăpa de sub control

Şi pe reţelele de socializare sunt virale provocările cu un număr tot mai mare de ore fără mâncare.

Ruxandra Pleşea, nutriţionist: Această lipsă se manifestă fizic în scăderea de sodiu, de potasiu, de potasiu poate duce la aritmii cardiace care pot fi fatale, poate duce la crampe musculare, la greață, la stare alterată.

Pierderea electroliţilor poate fi compensată prin suplimente de magneziu, sodiu, potasiu din farmacii. Cel mai bine este să consultaţi medicul înainte de a adopta un astfel de regim drastic.

