În imagini se vede cum arată fericirea pentru persoanele cu dizabilităţi, care pot să se bucure de magia sporturilor de iarnă. Cu ajutorul unor echipamente adaptate nevoilor lor, aceştia se pot da în voie pe pârtie.

Schi pentru persoane cu dizabilităţi

"Acesta este un dual schi pentru persoane cu nevoi speciale. Ei stau într-un scaun, care este reglabil. Se reglează după dimensiunile fiecăruia. Stabilizatoarele îi ajută să dea direcţia şi să facă virajele pe pârtie", arată Denisa Oşan, monitor.

Tabăra de schi pentru persoanele cu dizabilităţi este organizată de un ONG din Satu Mare, pentru al patrulea an la rând. "Am arătat că persoanele cu probleme locomotorii, care schiază pe aceste scaune adaptate, pot să schieze independent. Pot să schieze nevăzătorii, cei cu sindromul Down, cu autism, absolut toţi se pot bucura de o zi pe zăpadă", spune Ionuţ Stancovici, organizator.

Lecţiile de schi încep, bineînţeles, cu învăţarea echipamentului. "Ce însemnă acest echipament, cum funcţionează, apoi cum cădem în siguranţă. Cel mai important lucru ce îl învăţăm este cum să cădem în siguranţă ca mai apoi să îi lăsăm să înveţe viraje", explică Bogdan Cioltea, instructor schi.

​Tabăra de schi din Cheile Grădiştei ţine 4 zile

Cristina are 37 de ani şi este pentru a doua oară pe pârtie. Anul trecut a învăţat tehnica, iar acum se poate da singură pe pârtie. "Câteva căzături am luat, dar dacă nu cădem, nu învăţăm. Învăţăm şi să nu cădem. Mie schiul îmi dă o adrenalină pe care nu pot să o descriu", povesteşte ea.

"Având în vedere că este o evadare în ceea ce ne priveşte ca persoane cu dizabilităţi este ca orice fel de sport, în sensul că mentalitatea e că eşti singur pe pârtie, dar trebuie depus efort dublu faţă de o persoană validă, să spun aşa", crede un participant.

Alături de proaspăţii schiori, pe pârtie se află şi Ana Maria Brânză, multi campioană la scrimă. "Pentru mine sunt o sursă de inspiraţie. Printre ei sunt sportivi paralimpici, sunt oameni care parcurg maratoante, în fotoliu rulant care joacă bascket, practică tenis şi sunt oameni pentru care nu se poate nu există. Sunt cele mai bune lecţii de viaţă pe care putem să le primim", spune Ana Maria Brânză, campioană la scrimă.

Tabăra de schi din Cheile Grădiştei va ţine patru zile. Astfel de evenimente vor fi mai fi organizate anul acesta şi în Vatra Dornei, Poiana Braşov, Păltiniş şi Cavnic.

