Când soarele arde , pielea noastră are cel mai mult de suferit. Mai ales dacă nu o protejăm cu haine potrivite şi SPF. Medicii recomandă folosirea cremelor de protecţie solară , iar indicele de protecţie contează foarte mult. Nimeni nu ar trebui să se expună la soare fără un factor de cel puţin 50.

O pălărie, ochelari, haine vaporoase și cremă de protecție împotriva razelor solare sunt cei mai importanţi aliaţi atunci când ieşim pe stradă în aceste zile de caniculă.

"Soarele nu ne mai e atât de prieten ca în alte vremuri. Nu ne expunem niciodată între orele 11 şi 16. stăm tot timpul la umbră, chiar şi dimineaţa. Ok, ne bucurăm puţin de razele soarelui sau seara după ora 17-18, dar, de preferat, cea mai mare parte a timpului ar trebui să ni-l petrecem la umbră", explică Mihaela Zaharia, medic specialist deramatovenerologie.

Nu ieșim din casă fără cremă de protecție

Vezi și

Dermatologii ştiu una şi bună: NU trebuie să ieşim din casă fără să ne dăm înainte cu creme de protecţie. Şi trebuie să facem asta zilnic, indiferent de ora la care ne expunem la soare. Mai mult, dacă mergem la plajă sau piscină, reaplicarea produselor de protecţie se face de fiecare dată când ieşim din apă sau la două ore.

"Vorbim de o protecţie atât pe partea aceasta de foto-îmbătrânire, dar mai ales ne protejăm împotriva cancerului de piele. Ori de câte ori am transpirat abundent, ne-am şters cu prosopul, am intrat în apă la plajă, automat o reaplicăm", adaugă Mihaela Zaharia, medic specialist deramatovenerologie.

Copiii nu trebuie expuşi direct la soare

Deşi soarele este considerat esenţial pentru sintetizarea vitaminei D, copiii nu trebuie - sub nicio formă - expuşi direct.

"Nu expunem niciodată copiii sub şase luni la soare, în lumina directă a soarelui. Vor sta sub umbrelă, vor fi protejaţi sub umbreluţe, cu haine adecvate, iar după această vârstă putem aplica şi crema cu factor de protecţie solară", precizează Mihaela Zaharia, medic specialist deramatovenerologie.

Este adevărat că umbrela este similară unei protecţii SPF 50, cu toate acestea, persoanele cu piele sensibilă, foarte albă, copiii sau cei cu multe aluniţe, ar fi bine să evite expunerea directă la soare fără o cremă adecvată. Iar la nevoie, hainele de înot cu factor de protecţie pot fi de ajutor.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Unde petreceţi minivacanţa de Rusalii? În ţară În străinătate Acasă, cu familia Cu prietenii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰