Cât trebuie să stai la soare pentru vitamina D. Expunerea corectă şi sănătoasă la soare

Vitamina D este o vitamină liposolubilă de care ai nevoie pentru o stare de sănătate bună. Ea are mai multe funcții importante în organismul tau, cum ar fi aceea de a-l ajuta să absoarbă calciul și de a facilita funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar prin combaterea bacteriilor și a virușilor.

Corpul tău are nevoie de vitamina D și pentru alte funcții - sistemul nervos are nevoie de ea pentru a transmite mesaje între creier și corp, iar mușchii au nevoie de ea pentru a genera energie. De asemenea, îți poate regla și îmbunătăți starea de spirit și are multe beneficii pentru tenul tău. .

Cât trebuie să stai la soare într-o zi ca să-ti asiguri doza de vitamina D

Pentru a asigura o sinteză eficientă a vitaminei D, se recomandă ca persoanele cu pielea deschisă la culoare să petreacă în jur de 15-20 de minute pe zi la soare în timpul lunilor calde (din mai până în septembrie), între orele 10.00 și 15.00. Cei cu pielea mai închisă la culoare ar trebui să petreacă ceva mai mult timp la soare, mai aproape de 30 de minute pe zi. În zilele de primăvară și toamnă, când radiațiile UVB sunt mult mai slabe, acest timp poate fi chiar mai lung, până la 30-40 de minute pe zi.

Atunci când sunt expuse la soare, picioarele, brațele și fața ar trebui să fie expuse. Pentru perioadele prelungite la soare, se recomandă utilizarea cremelor solare pentru a proteja pielea de efectele nocive și cancerigene ale radiațiilor UV.

Ce poţi face dacă nu stai la soare cât e necesar

Dacă aveţi deficit de vitamina D o puteţi lua din alimente sau suplimente cu vitamine. Sursele alimentare de vitamina D3 sunt peștele gras, cum ar fi somonul, macroul, sardinele și heringul. Gălbenușul de ou de pui și organele de vită și de pasăre furnizează, de asemenea, anumite cantități. Ciupercile se dovedesc a fi, de asemenea, un adaos valoros la alimentație, conținând vitamina D2 (ergocalciferol), care, totuși, este ușor diferită de D3 produsă de om.

Atunci când apar probleme legate de expunerea la soare sau de o dietă variată, se apelează la suplimente. Dozajul de suplimente de vitamina D este stabilit în mod individual și depinde de o serie de factori, cum ar fi vârsta, sexul, nivelul de vitamina D din organism, expunerea la soare, dieta și bolile.

Cel mai frecvent, se recomandă ca adulții sănătoși să ia zilnic 600-800 UI (unități internaționale) de vitamina D, în timp ce persoanele în vârstă și persoanele cu boli cronice pot avea nevoie de doze mai mari. Consultați-vă întotdeauna medicul și/sau dieteticianul înainte de a începe suplimentarea cu vitamina D, mai ales dacă luați diferite medicamente.

De ce este importantă vitamina D în organism

Un studiu recent, publicat în revista Science, sugerează că vitamina D ar putea juca un rol important în combaterea cancerului. Cercetătorii au descoperit că șoarecii hrăniți cu o dietă bogată în vitamina D au avut o rezistență sporită la tumori și au răspuns mai bine la tratamentele de imunoterapie.

Studiul a demonstrat că vitamina D acționează la nivelul intestinului, favorizând creșterea unei bacterii benefice numite Bacteroides fragilis. Această bacterie pare a fi responsabilă de stimularea sistemului imunitar al șoarecilor, făcându-i mai rezistenți la cancer.

Totodată, specialiştii spun că persoanele în vârstă ar trebui să acorde o importanţă deosebită acestei vitamine. Deocamdată, cercetătorii nu pot spune dacă un tratament preventiv cu vitamina D poate preveni demenţa.

