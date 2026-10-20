Deschidem frigiderul chiar și atunci când tocmai am mâncat. Căutăm ceva dulce când ne uităm la un serial sau ronțăim fără să ne dăm seama cât am consumat. De multe ori, nu foamea ne trimite la bucătărie, ci plictiseala. Iar obiceiul de a mânca atunci când nu avem nimic de făcut poate aduce kilograme în plus.

O gustare pare o soluție simplă pentru a umple timpul, mai ales atunci când stăm pe canapea și ne uităm la un film. Obiceiul poate fi înspă periculos. De multe ori, nu foamea ne duce la frigider, ci plictiseala. Așteptăm pe cineva, stăm în mașină la semafor sau avem câteva minute libere și simțim nevoia să ronțăim ceva. Iar obiceiul nu e deloc rar. Aproape 8 din 10 tineri mănâncă atunci când se plictisesc, iar peste jumătate dintre adulți recunosc că nu se pot abține de la gustări în anumite momente ale zilei.

Uneori, nu avem nevoie de ceva bun de mâncare, ci de ceva bun de făcut

Dulciurile, chipsurile și alte gustări bogate în grăsimi sunt adesea la îndemână. Ne oferă o satisfacție de moment, însă nu rezolvă motivul pentru care am adoptat acest obicei. "Pentru că nimeni nu se duce să își ia de plictiseală un morcov sau un castravete de toată lumea, se duce către dulciuri. Trebuie și să mănânci într-un mod conștient, într-un mod gândit, la anumite ore, la anumite alimente, nu oricând", a declarat Damian Şerban, nutriţionist. În faţa ecranelor, pierdem mai ușor şi noțiunea cantității.

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"Mâncarea poate să aibă o funcție de reglare emoțională. Și atunci căutăm să mâncăm, tocmai pentru a ne liniști emoțional. Cum facem ca să renunțăm, să nu ajungem să facem acest drum sau să mâncăm compulsiv, este că atunci când apare impulsul să-l conștientizăm și între impuls și acțiune să lăsăm un spațiu", a declarat Keren Rosner, psiholog. Uneori, nu avem nevoie de ceva bun de mâncare, ci de ceva bun de făcut, ne sfătuiesc psihologii. Iar următoarea vizită la frigider poate fi momentul în care să ne întrebăm dacă ne este cu adevărat foame sau doar ne-am plictisit.