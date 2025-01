Internetul este întotdeauna prima sursă de informare, chiar înaintea medicului, atunci când apar durerile. "Acum câteva seri, după ce am luat cina, am avut arsuri la stomac. Am accesat ChatGPT să am o informație mai rapidă și mi-a recomandat medicamente uzuale. Le aveam în casă", mărturiseşte o tânără.

Farmacista-şefă Beatrice Speteanu s-a îngrozit când a citit recomandările făcute de inteligenţa artificială. "ChatGPT nu știe că ranitidina s-a interzis la nivelul Europei, mai rămâne famotidina, care și ea are efecte secundare destul de mari. Pacienții, dacă nu vor merge la medic, pot ignora un ulcer avansat, gastrită", precizează Beatrice Speteanu, farmacist-şef.

Recomandările făcute de AI se pot dovedi periculoase

Recomandările făcute de inteligenţa artificială se pot dovedi periculoase. Aplicația oferă mai întâi tratamentul. Recomandarea de a merge la medic apare vag pe ultimele rânduri. Am încercat și noi să găsim un diagnostic pentru o problemă cât mai frecventă, ochiul roșu. Am scris pe ChatGPT exact simptomele, iar prima afecțiune prezentată este conjunctivita. Încercam să găsim o medicație, iar printre opțiuni, platforma ne recomandă inclusiv un tratament cu antibiotic.

"Niciodată nu vei putea înlocui dintr-un sistem online ceea ce face un medic de specialitate. Un cancer, o problemă cardiacă majoră, tratezi după ureche și ajungi foarte târziu, iar asta înseamnă un risc foarte mare pentru tine și îți pune viața în pericol", explică Adrian Marinescu, managerul Spitalului Matei Balș.

Cei care apelează la ChatGPT sunt pe un drum greşit, avertizează medicii, chiar dacă pacienţii nu par să îşi dea seama. "Stai prea mult în cozi la medic, e mai simplu. Îți dă pastile, psihic te simți mai bine că le iei", spune o tânără. Când te simţi rău, medicul de familie este primul cu care trebuie să iei legătura. Dacă eşti în stare gravă, sună imediat la 112 şi cere ajutor.

