Fenomenul policonsumului ia amploare. Specialiştii avertizează că adicţiile multiple, de droguri, tutun, alcool sau jocuri de noroc fac ravagii. Iar românii sunt îngrijoraţi că nu sunt luate măsuri eficiente, conform sondajului realizat de cercetătorii de la The Center for International Research and Analyses, la comanda Antena 3 CNN.

Un nou flagel: mai multe adicţii

66% dintre respondenţi consideră că a crescut alarmant consumul de substanţe interzise. În timp ce 95% dintre români sunt de părere că autorităţile trebuie să dezvolte o strategie mai bună pentru a aborda dependenţa de stupefiante, în spatele căreia pot sta şi alte adicţii.

"Este o realitate această problemă a policonsumului şi a poliadicţiilor de altceva, precum jocuri de noroc sau comportamente distructive. Dependenţele vin practic concomitent sau una după alta. Şi la consumul de canabis în România, canabisul se consumă în principal alături de tutun", spune Vlad Zaha, criminolog.

Psihoterapia este esenţială pentru a renunţa la dependenţe, cel puţin un an. Nu sunt însă suficienţi medici specializaţi în acest domeniu şi nici locuri pentru terapie integrată de care trebuie să beneficieze consumatorii. În toată ţara sunt doar 9 centre care asigură tratamentul substitutiv cu metadonă pentru dependenţii de droguri.

"În toată ţara nu mai avem, de peste patru-cinci ani, nu mai sunt alte centre. Erau centrele de tratament, bine. Centrele de tratament cu metadonă. Sunt acestea 9 din Bucureşti. În momentul în care am deschis centrul, în 2007, şi eram pregătit doar pentru adicţia de opiacee, am constatat în primele 3-4 luni că trei sferturi din pacienţii noştri erau de fapt cu poliadicţie. Fumau, consumau alcool, luau benzodiazepine. De aia m-am dus la specializarea din America, să învăţ să tratez toate tipurile de adicţii", spune Dr. Adrian Abagiu, medic specializat în toxicodependenţă.

La aproape 5 luni de la promulgarea legii care prevede înfiinţarea celor 8 centre regionale de dezintoxicare în România, nu sunt semne că ele vor deveni realitate prea curând.

