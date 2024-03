Vezi și

Niveluri ridicate de benzen, o substanţă chimică cancerigenă, au fost detectate în unele tratamente pentru acnee ale unor mărci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target şi Clearasil, deţinut de Reckitt Benckiser, a anunţat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Valisure a depus, de asemenea, o petiţie la Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite, solicitând autorităţii de reglementare să recheme produsele, să efectueze o anchetă şi să revizuiască directivele din industrie, a declarat miercuri laboratorul cu sediul în New Haven, Connecticut.

Acţiunile Estee Lauder au scăzut cu aproximativ 2% în urma anunţului. Benzenul a fost de asemenea detectat, printre altele, în săpunuri împotriva acneei de la Proactiv, PanOxyl şi Walgreens şi în crema pentru acnee Equate Beauty de la Walmart, potrivit Valisure. Target, Estee Lauder, Walmart şi Reckitt Benckiser nu au răspuns la solicitările Reuters de a comenta.

FDA nu a răspuns deocamdată la petiţia formulată de Valisure, notează Reuters.

Benzenul ar putea să se formeze la "niveluri inacceptabil de ridicate" în produse pentru tratamentul acneei cu peroxid de benzoil, atât în cele eliberate cu prescripţie medicală, cât şi în cele comercializate fără reţetă, a declarat Valisure. Substanţa cancerigenă a fost deja găsită în mai multe produse, inclusiv în creme de protecţie solară, dezinfectanţi pentru mâini şi şampon uscat, ceea ce a dus la retragerea unora dintre aceste produse fabricate de companii precum Procter & Gamble şi Johnson & Johnson.

Însă, detectarea benzenului în produsele pentru tratamentul acneei s-a dovedit "substanţial diferită" în comparaţie cu celelalte cazuri, a precizat Valisure. "Benzenul pe care l-am găsit în cremele de protecţie solară şi în alte produse de consum erau impurităţi care proveneau din ingrediente contaminate; cu toate acestea, benzenul din produsele cu peroxid de benzoil provine din peroxidul de benzoil în sine", a declarat cofondatorul şi preşedintele Valisure, David Light.

Testele efectuate de Valisure au arătat că unele produse ar putea forma benzen într-o concentraţie de peste 800 de ori mai mare faţă de limita impusă de FDA. Niveluri ridicate de benzen au fost găsite nu doar în produsele împotriva acneei testate, ci şi în aerul din jurul produselor incubate, ceea ce indică faptul că substanţa cancerigenă s-ar putea scurge din unele dintre ambalaje, ceea ce reprezintă un risc potenţial de inhalare, a precizat Valisure.

