Andrei, Eduard, Dylan și Ianis sunt micuții care, datorită generozității umane, au beneficiat de intervenții pe cord deschis. Operațiile au făcut parte din cea de-a patra misiune cardio-pediatrică din acest an, sprijinită de Fundația Mereu Aproape.

Pentru a IV-a oară în acest an, solidaritatea salvează inimi de copii. Alți patru micuți au putut fi operați pe cord deschis luna aceasta datorită empatiei umane

Echipele de medici, coordonate de dr. Șerban Stoica și prof. dr. Victor Costache, au realizat aceste intervenții dificile, în timp ce Spitalul Clinic SANADOR a pus la dispoziție sălile de operații. Oamenii generoși au donat în conturile Fundației Mereu Aproape pentru a acoperi costurile spitalizării, tratamentelor și consumabilelor necesare.

Cei patru copii, cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani, proveniți din județele Vâlcea, Constanța, Ilfov și Vrancea, născuți cu malformații cardiace grave, au fost operați pe cord deschis la începutul acestei luni. Datorită generozității și solidarității umane, toți au fost deja externați și se recuperează alături de familiile lor.

Intervențiile chirurgicale au fost efectuate de o echipă de chirurgi cardiovasculari, medici anesteziști și de terapie intensivă și asistenți medicali specializați din Marea Britanie, coordonată de dr. Șerban Stoica, medic primar la Spitalul Universitar din Bristol, alături de echipa Centrului de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară, condusă de prof. dr. Victor Costache, directorul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul SANADOR.

Pentru a acoperi costurile tratamentelor și consumabilelor medicale esențiale în operații și ATI, Fundația Mereu Aproape a strâns sumele necesare prin donații de 2 euro prin SMS la numărul 8848 sau prin cont bancar.

“După operație, Andrei a avut o evoluție foarte bună. Mănâncă mai bine, se vede o schimbare la el după operație și asta e un semn bun. Este mult mai bine decât înainte. Faptul că Andrei este bine ne-a permis să organizăm petrecerea pentru tăiarea moțului chiar de ziua lui, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei”, ne-a mărturisit emoționată Emanuela Bida, mama micuțului Andrei, de numai un an, din județul Constanța. “În acest moment știu că toate lucrurile s-au întâmplat așa cum aveam nevoie ca să îmi salvez copilul și pot doar să vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de la fundație, și medicilor, și donatorilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat să facem această operație!”, a mai adăugat doamna Bida.

“La operație totul a ieșit ca la carte. Ca mamă, pot să spun că nu m-am simțit nicio secundă singură. Am avut toate informațiile de care aveam nevoie și am simțit că echipa din spital este alături de mine. Acum, postoperator, în afară de tratament, câteva diuretice recomandate, și pentru 6 luni aspirină, băiețelul meu nu are restricție nici măcar la efort.“, ne-a spus Ioana Stancu, mama lui Eduard, copilul de 6 ani din Râmnicu Vâlcea, care avea o gaură în inimioară. “Încă există

bunătate și empatie și ne dorim și eu și tatăl lui Eduard să le mulțumim oamenilor care au donat pentru puiul nostru și pentru ceilalți copii, pentru a putea fi operați pe inimă. Fără ei și fără dumneavoastră, Fundația Mereu Aproape, și întregul circuit de oameni care a fost alături de noi, nu am fi putut duce totul la capăt. Totul a fost la superlativ. Să vă întoarcă Dumnezeu binele înzecit!”, a mai spus mama lui Eduard.

”Dylan și-a revenit foarte bine și repede după operație. Este în parametri normali. Am discutat cu domnul Dr. Ionescu care ne-a explicat că au rezolvat partea inimii unde erau cheaguri de sânge și a fost îndreptată urechiușa de la atriul drept. Inima lui Dylan este acum perfectă și va fi monitorizată cu verificări”, ne-a a spus și Sergiu Danu, tatăl lui Dylan, puștiul de 6 ani, din Ilfov, care prezenta risc major de stop cardiac.

”Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul! Să fie sănătoasă fiecare persoană care este implicată în acest proces de a ajuta copiii să trăiască o viață sănătoasă și fericită!”, a adăugat Rodica Danu, mama băiețelului.

De la începutul lui 2023 și până în prezent, 60 de inimi au fost salvate în cadrul misiunilor cardio perdiatrice desfășurate de SANADOR, dintre care 29 doar în acest an. Toate aceste vieți nu ar fi putut fi însă salvate fără ajutorul generoșilor care au donat în conturile Fundației Mereu Aproape sau prin intermediul unui SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.

Și nu ne oprim aici!

