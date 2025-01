Tabel cu boli pentru pensionare pe caz de boală 

Ca România are deja o populaţie îmbătrânită se ştie chiar la nivel internaţional. O altă mare problemă, însă, o reprezintă numărul tot mai mare de persoane care ajung să se pensioneze pe caz de boală, înainte de termen.

Dacă la acestea adăugăm şi persoanele care ajung să se pensioneze pe motiv de invaliditate, tabloul general ne arată o situaţie care tinde să devină cu adevărat alarmantă.

Boli pentru care se poate acorda pensionarea pe caz de boală

Deşi poate la prima vedere nu pare, numărul de probleme de sănătate pentru care o persoană poate să solicite pensionarea pe caz de boală este foarte mare. Asta pentru că vorbim despre trei tipuri de invaliditate luate în calcul, dar şi despre un număr mare de afecţiuni sau tulburări.

Conform gradului de invaliditate, putem vorbi despre o deficienţă funcţională gravă şi pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire; despre o deficienţă funcţională accentuată şi capacitate de muncă diminuată; despre o deficienţă prin care se piede cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.

Din punctul de vedere al afecţiunilor pentru care se poate acorda pensionarea pe caz de boală avem afecţiuni precum epilepsie, sindrom Down, afecţiuni neurodegenerative, schizofrenie, cardiomiopatie, cancer sau SIDA.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că la capitolul boli pentru care se poate acorda pensionarea pe caz de boală sunt trecute boli care afectează funcţiile mentale (autism, demenţă, hidrocefalie, traumatisme cerebrale, boala Huntington, etc.), boli care afectează funcţiile senzoriale (afecţiuni cronice oculare, pierderea bilaterală a capacităţii auditive, surditate congenitală, etc.), boli care afectează funcţiile de comunicare verbală (pareze, tumori laringiene, stenoze laringiene posttraumatice, paralizii de corzi vocale), boli care afectează funcţiile sistemului cardiovascular (cardiomiopatii, angiopatii congenitale, valvulopatii de etiologie variată, complicaţii post-transplant cardiac), boli care afectează funcţiile sistemului imunitar (infecţie HIV), boli care afectează funcţiile sistemului respirator (astm bronşic, anomalii congenitale ale tractului respirator, tuberculoză pulmonară, cancer bronho-pulmonar, transplant pulmonar), boli care afectează funcţiile sistemului digestiv (cancer de pancreas, boli hepatice, ciroze hepatice, cancer hepatic, transplant hepatic), boli care afectează funcţii metabolice (diabet zaharat de tip 1), boli care afectează funcţii endocrine (tumora hipofizară, acromegalie, nanism hipofizar, sindrom Sheehan, condrodisplazie, hipercalcemie, hiperparatiroidism), boli care afectează funcţii urogenitale (malformaţii renale, tumori renale benigne sau maligne, hipertensiune arterială renovasculară, boli renale inflamatorii), boli care afectează funcţiile sistemului hematologic (boala Hodgkin, limfom non Hodgkin, mielomul multiplu).

Ce documente trebuie să conţină dosarul pentru pensionare pe caz de boală

Din păcate, cei care consideră că îndeplinesc condiţiile pentru a se pensiona pe caz de boală au mult de alergat şi foarte multe documente de adunat, procesul de obţinere a pensionării pe caz de boală fiind unul stufos şi de lungă durată.

Mai întâi trebuie precizat că, conform drmax.ro, dosarul pentru pensionare pe caz de boală trebuie aprobat de o comisie medicală, iar procesul presupune vizite medicale regulate şi îndeplinirea altor detalii de acest gen.

În plus, trebuie precizat şi că cei care consideră că se pot pensiona pe caz de boală trebuie să fi cotizat minim 15 ani la bugetul asigurărilor de sănătate. În cazul în care nu se îndeplineşte acest aspect, totul depinde de evaluarea specialiştilor care decid dacă se poate acorda pensie pe caz de boală, dar şi eventuala valoare a acesteia.

Concret, dosarul pentru pensionare pe caz de boală trebuie să cuprindă documente precum:

- cerere tip;

- cartea de muncă (original şi copie);

- carnet de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

- carnet de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);

- documentele care atestă vechimea în muncă;

- carte de identitate;

- certificat de naştere (original şi copie);

- certificat de căsătorie (original şi copie);

- livret militar (original şi copie);

- diplomă de absolvire a învătământului universitar (original şi copie);

- adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

- adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale (în original);

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă în original;

- adeverinţă din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.

